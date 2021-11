Una recreació d'un programa de ràdio, conduït per la periodista Gemma Nierga, ha estat el marc per al lliurament dels Premis Nacionals de Comunicació, aquest dimarts al Palau de la Generalitat. Amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès i de diversos consellers del Govern, l'acte ha rubricat la distinció a Carles Porta pel programa 'Crims', de Catalunya Ràdio; al programa 'Polònia' de Televisió de Catalunya; a la revista 'Sàpiens'; a Filmin; a les campanyes de Salut durant la primera onada de la covid-19; i a Cugat Mèdia ha recollit el guardó en la categoria de Comunicació de Proximitat. El jurat també ha atorgat mencions honorífiques a la periodista Júlia Otero i a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès i Garcia, ha encapçalat l’acte de lliurament dels Premis Nacionals de Comunicació, que enguany s'ha fet amb un format diferent i ha emulat un programa de ràdio, conduit per la periodista Gemma Nierga. Aragonès ha felicitat els premiats i ha posat en valor els premis, com un reconeixement als professionals d'un àmbit molt divers. "Un reconeixement del país a uns bons professionals imprescindibles per un país viu, una democràcia forta i una ciutadania empoderada".

Els premiats

El programa ha arrencat amb una conversa entre Nierga i la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, i a continuació, han anat passant per l'estudi improvisat els diferents guardonats.

En la categoria de Radiodifusió, el jurat ha premiat el programa de ràdio 'Crims', dirigit i presentat per Carles Porta per "l’excel·lència dels seus continguts i per la seva capacitat d’innovació, amb un format que va començar com a radiofònic i podcast i que posteriorment s’ha traslladat a la televisió".

"Més que de morbo, m'agrada parlar de curiositat, d'acompanyar, d'informar", ha defensat Carles Porta sobre els mèrits del programa. El periodista ha dit que la crònica negra "ha agradat tota la vida", però que l'impuls de 'Crims' no s'explica sense "el rigor, respecte i ritme narratiu" que ha enumerat com a guies del programa.

El programa 'Polònia', de Televisió de Catalunya, produït per Minoria Absoluta, ha rebut el premi de televisió pels seus 15 anys, durant els quals han consolidat "un programa que connecta directament amb el bo i millor de la llarga tradició de sàtira política del país, aportant pluralitat i higiene democràtica a l’espai català de comunicació".

El guardonat en la categoria de Premsa és la revista 'Sàpiens', "un referent de la investigació històrica del país, per la seva capacitat de fer-la arribar a tota mena de públics, explicant-ne episodis de manera rigorosa i amena, i en llengua catalana". El jurat també ha remarcat la seva aposta decidida pel format de revista especialitzada en suport de paper i la seva important aportació a l’espai català de comunicació des del sector de les publicacions periòdiques.

El jurat ha atorgat el Premi Nacional de Comunicació en la categoria de Mitjans d’Arrel Digital a Filmin per haver creat, des de Catalunya, una plataforma en línia especialitzada en cinema independent i d’autor, l’any 2007, i per haver posat en marxa, l’any 2017, FilminCAT, la primera plataforma de distribució de cine i sèries íntegrament en català, potenciant l’oferta de continguts audiovisuals en aquesta llengua.

El soci fundador Juan Carlos Tous ha dit que seguiran amb la missió d'oferir cinema en versió original", i ha reivindicat el seu paper de normalitzadors del consum d'audiovisual en català. "Va ser el 2017 que vam poder fer Filmin.cat, una plataforma on oferir pel·lícules doblades i subtitulades al català. Això hauria de ser quelcom a disposició a tots els mitjans, també a Internet".

El premi nacional de Publicitat s'ha atorgat a les campanyes del Sistema de Salut de Catalunya durant la primera onada de la pandèmia de la covid-19. El jurat ha volgut premiar les campanyes #joActuo i #ensEnSortirem i les infografies informatives com a exemple d’una feina col·laborativa i d’informació en un moment molt difícil de la pandèmia. Una feina que es va estendre a bastament per comerços i tot tipus d’establiments i telèfons mòbils al llarg dels primers mesos de la pandèmia amb indicacions concretes cap a la ciutadania, que van ser possibles gràcies a tots els professionals i a empreses de publicitat, comunicació i mitjans que es van comprometre amb aquest repte col·lectiu.

El jurat també ha volgut premiar Cugat Mèdia en la categoria de Comunicació de Proximitat. Cugat Mèdia, segons el jurat, "s'ha convertit en un model exemplar de comunicació multimèdia des del sector dels mitjans públics i de proximitat".

Júlia Otero, menció d'honor

El jurat ha decidit atorgar dues mencions d’honor. La primera, a Júlia Otero Pérez, per la seva trajectòria en l’àmbit de la ràdio i també la televisió, i per ser "un referent i model per a tots els professionals del sector i especialment per a les joves periodistes".

Júlia Otero no ha pogut recollir el guardó perquè es recupera d'un càncer. Tot i així, la periodista ha enviat un missatge gravat d'agraïment. "Aquest premi, per una nenga gallega que quan va arribar a Catalunya només sabia parlar gallec, és un orgull i un tresor; per una persona acaba de travessar el desert d'aquesta malaltia tan cruel, és com una llum que il·lumina el tros de camí que encara falta". Otero també ha fet una defensa de la "responsabilitat" en la seva professió, i ha dit que ella l'ha assumit sovint fent de "pont" entre Catalunya i la resta de l'Estat.

La segona menció d’honor ha estat per la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. En el seu 50è aniversari, el jurat ha volgut reconèixer la seva llarguíssima trajectòria "en la formació de professionals de la comunicació a Catalunya. Va ser pionera a oferir estudis universitaris oficials de periodisme, publicitat, relacions públiques i comunicació audiovisual, i és un referent per a moltes generacions de professionals del país".

El jurat dels Premis Nacionals de Comunicació de l’edició de 2021 està presidit per la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i format pel secretari de Mitjans de Comunicació Oriol Duran, en qualitat de vicepresident, i pels vocals Núria de José Gomar; Jofre Llombart Anton; Roger Loppacher i Crehuet; Miquel Miralles i Fenoll; Elena Neira Borrajo; Núria Piera López; Patrícia Plaja Pérez; Jordi del Río i González i Rosa Romà i Monfà. Per primer cop els premis han comptat amb un jurat paritari i han incorporat l’encàrrec de la consellera per tal de buscar una especial sensibilitat feminista a l’hora d’atorgar els premis.

Canvis als premis del 2022

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va anunciar fa uns dies que de cara el pròxim any es reformularan aquests guardons. "Les bases de la pròxima edició seran modificades" i "s'actualitzaran les categories" perquè moltes de les categories podien optar a més d'un apartat i "la realitat actual dels mitjans està lluny del moment en què es van crear l'actual organització del premi de l'any 2007, va asseverar. La intenció és buscar uns premis "més fidels a les peculiaritats de les diferents categories, a la comunicació en general i al mapa comunicatiu actual".