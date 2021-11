La funció primordial d’un diari local i comarcal és informar responsablement, amb rigor i a fons del territori on es publica. Aquesta és la feina innegociable. Però una publicació que aspiri a tenir una funció social completa ha d’anar una mica més enllà d’això.

Un diari que vulgui desplegar tot el seu potencial de compromís amb el territori ha de ser un punt de trobada dels sectors socials més dinàmics i ha de ser un lloc on aquells que aporten són reconeguts i distingits davant dels seus veïns. Alhora que les notícies creen consciència cívica i la publicitat posa en contacte les empreses amb els seus clients, la projecció pública del diari ha de fer que el territori prengui consciència del seu valor.

Amb aquesta filosofia, Regió7 torna enguany a lliurar els seus premis, que en aquesta edició tornen al teatre Kursaal. Serà la 21a vegada que es convoca aquest aquest acte, que ha tingut formats diferents però que es desenvolupa ininterrompudamente amb el format actual des del 2007.

El panorama que dibuixa l’elenc de guanyadors, que apareix en aquestes pàgines, és una representació excel·lent del que són aquestes comarques. Com diu la dita, no hi són tots els que són, però són tots els que hi són. Molts altres han fet mèrits per aparèixer a la llista (i segurament ho acabaran fent), però el que és segur és que tots els que hi apareixen han fet mèrits sobrats.

Avui fa goig apreciar, per exemple, que el primer guardó a un polític va ser concedit el 1987 a Simeó Selga, que ha resultat ser una de les personalitats més apreciades i de consens que ha donat el Bages. O també, que el primer premi en el camp cultural va ser per a Manel Camp, que ha demostrat àmpliament que el mereixia. El mateix es pot dir de la Polifònica de Puig-reig, que va guanyar el premi l’any següent, o de Ramon Llumà, l’alcalde convergent encara enyorat al Solsonès.

El quadre de premiats dibuixa la història recent de la Catalunya central. Alguns guardonats han passat, però altres encara són al peu del canó. Que aquest diari ja tingui una trajectòria de gairebé 43 anys atorga una perspectiva que posa les coses al seu lloc.