Regió7 ha celebrat aquest dimarts un doble reconeixement, al talent emprenedor de la Catalunya Central i també a la professió del periodisme. Ho ha fet en el marc de la gala dels premis anuals del diari que ha reunit més de 300 persones al teatre Kursaal de Manresa. Des de la lluita del SIAD Montserrat Roig per aconseguir una societat més igualitària fins al llegat de tot un degà del periodisme com és Josep Tomàs Cabot, passant pels resultats esportius de la pilot Mireia Badia i l'empenta empresarial de Conserves Ferrer. Per dalt de l'escenari del teatre Kursaal de Manresa hi ha desfilat aquest dimarts tot aquest talent i més, en una nova edició de la gala dels Premis Regió7, que anualment premien institucions i personalitats de la Catalunya Central. Mont Plans, Jaume Sanpera, Miquel Viladrell, Nadine Romero i Obac han completat la llista de guardonats.

Davant d'una platea gairebé plena i presidit per l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, l'acte ha arrencat a les vuit del vespre i s'ha allargat poc més d'una hora. Temps just i suficient per homenatjar a tots i cadascun dels premiats. Entre els assistents s'hi trobava el conseller delegat de Prensa Ibérica, Aitor Moll, així com lectors, anunciants i regidors de la ciutat.

Durant la gala s'ha posat en valor que la informació fiable no es fa sola, sobretot en temps difícils quan la feina del "periodisme seriós és més necessària que mai per ajudar-nos a entendre el món", segons ha emfatitzat Aloy. L'alcalde de la capital bagenca ha remarcat la figura de Regió7 dient que aquest "és el notari de la Catalunya Central i ajuda a crear opinió". Per la seva banda, el director del diari, Marc Marcè, ha destacat en el seu parlament la necessitat "ara més que mai" de fer un periodisme ben fet i, en conseqüència, ha avançat que "la gratuïtat total s'ha acabat i que la web de regió7 l'any que ve serà en part de pagament".

Els premiats

Els premis Actius Socials i Ambaixador han anat a parar enguany al SIAD de Manresa i a Miquel Vilardell, que donen a la llista de guardonats un fort component social a través del reconeixement d’un servei que dedica una atenció especial a la violència domèstica i d’un metge d’amplíssim recorregut que dona el seu nom a la reflexió més rigorosa que s’ha fet sobre la sostenibilitat del sistema sanitari català.

Els premis Empresa i Ciència han coincidit a reconèixer dues trajectòries marcades per la capacitat emprenedora i l’ambició. El reconeixement empresarial ha estat per a Conserves Ferrer, una companyia familiar amb seu a Santpedor que, partint de Sant Llorenç de Morunys, ha crescut fins a escampar els seus productes pel món; i el guardó Ciència i Tecnologia ha estat per a Sateliot, una companyia fundada pel manresà Jaume Sanpera que ha portat l’ambició encara més enllà, fins a situar un satèl·lit en òrbita.

Els premis Esports i Cultura han anat a parar a dues dones que representen la generació que ha assolit la plenitud i la que pren el relleu: Mont Plans, una de les grans actrius de l’escena catalana, nascuda el 1948, i Mireia Badia, nascuda el 1996 i enguany enfilada al subcampionat del món d’enduro.

També és una glossa al relleu generacional el premi Comunicació, que és per al degà dels periodistes de la Catalunya Central, Josep Tomàs Cabot, però ha inclòs enguany un accèssit per a Nadine Romero. El jurat ha volgut traçar un cercle entre un representant destacat del periodisme tradicional i les noves tecnologies de la comunicació, una realitat emergent que encara no ha assolit un nivell de maduresa, però que, en el cas de la tiktoker manresana, mereix un subratllat per haver aconseguit desenes de milers de seguidors en català.

El premi Tendències, que reconeix i fa visible una activitat artística emergent, ha guardonat l’arquitecte Martí Campabadal i el creatiu publicitari Àlex Garcia.