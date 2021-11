Telefonista, secretària, fotògrafa i traductora, l’actriu artesenca Mont Plans (1948) havia fet pràcticament de tot quan el 1983, sense cap bagatge previ i per casualitat, La Cubana la va reclutar, just en el moment en què el grup es convertia en companyia professional. Iniciava així una carrera ascendent, al teatre i a la televisió, que l’ha dut a formar part d’una generació daurada del teatre català i acumular una de les trajectòries més prolífiques de l’escena catalana.

A La Cubana s’hi va estar una dècada-«és el millor que m’ha passat a la vida», explicava fa uns mesos a aquest diari- i es va fer àmpliament popular sent un dels personatges protagonistes de la sèrie de TV3 Teresina SA. Només van ser 13 episodis de mitja hora cadascun durant la primavera de 1992, però l’impacte de Teresina S.A. poques sèries l’han tingut al llarg de la història de la televisió a Catalunya. Mercè Comes, SílviaAleacar i Mont Plans van interpretar les tres germanes solteres i jubilades que van convertir el seu pis de Gràcia en l’escenari de situacions hilarants. Després del seu pas per La Cubana, on va tornar vint anys després per fer Campanades de boda i Gente Bién, l’actriu artesenca va estar cinc anys amb Dagoll Dagom (en produccions teatrals i televisives, com Flor de nit o Oh Europa!) i al llarg de quaranta anys d’escenaris i platós ha alternat produccions pròpies com Chaise longue (1997) i Sembla que rigui (2016) amb muntatges com Políticament incorrecte, amb direcció de Paco Mir al Condal amb qui va tornar a treballar el 2019 amb De mares i filles. En la seva trajectòria hi ha grans espectacles i muntatges de petit format amb alguns dels directors catalans més reconeguts, de Sergi Belbel a Calixte Bleito o Xavier Albertí. Guanyadora d’un Premi Butaca, Mont Plans -experta en fer riure però una tot terreny de la interpretació- ha creat personatges que l’han fet popular, des de l’escriptora de novel·la rosa Consol Cirera, a la Carme Serra, una autèntica diva del cuplé. Però la cursa continua: El seu darrer muntatge, Cadires, es va estrenar aquest octubre a Esparreguera.