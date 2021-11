Un servei municipal gratuït que ofereix informació, atenció i assessorament en tots aquells temes d’interès per a les dones de Manresa. Un servei confidencial i amb accés presencial, telefònic, electrònic i per derivació d’altres professionals. Així és com es presenta el Servei d’Informació i Atenció a les Dones Montserrat Roig, conegut com el SIAD per les sigles i que actualment depèn de la regidoria de Feminismes i LGTBI.

Abans d’anomenar-se SIAD va ser el PIAD (de punt d’informació va passar a servei d’informació) i durant uns anys va tenir la seu al carrer de la Mel, d’on es va traslladar al de la Canal. Va ser un servei pioner a Catalunya. Justament aquest 2021 ha fet 25 anys que va començar a funcionar.

L’any 1996, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona Treballadora, Manresa va viure el naixement de la Coordinadora de la Dona, formada per diversos col·lectius de dones de la ciutat amb l’objectiu de treballar per la igualtat, un bé que encara ara necessita millorar. Aquella coordinadora va ser la gènesi del posterior Consell de la Dona. Paral·lelament, ja per iniciativa municipal, va néixer el Punt d’Informació i Atenció a les Dones.

El suport a les dones, la prevenció de les violències masclistes i la sensibilització per la igualtat són els tres pilars damunt dels quals se sustenta aquest servei, que ofereix a les dones atenció i assessorament psicològic i jurídic sobre els seus drets. Alhora, treballa amb altres entitats de la ciutat -com el Consell de la Dona- que també fan una tasca a favor de la igualtat de les dones; porta a terme accions de prevenció de les violències masclistes als centres educatius, campanyes de sensibilització a nivell comunitari i tallers i xerrades, entre d’altres activitats.

El servei va celebrar el 24 de setembre passat un acte al teatre Conservatori amb unes 200 persones en el qual va repassar la feina feta en el seu primer quart de segle de vida, amb més de 7.000 dones ateses, més de 18.000 entrevistes, més de 360 tallers, prop de 30.000 alumnes en les activitats específiques per a ells, 25 edicions de la celebració del 8 de març (Dia Internacional de les Dones) i 15 de la del 25 de novembre (Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones).