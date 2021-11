En el seu parlament a l’acte d’ahir al Kursaal, el director de Regió7, Marc Marcè, va anunciar que la web d’aquest diari anirà deixant de ser «completament gratuïta» durant l’any que ve. Va subratllar que la introducció del pagament serà progressiva i que continuarà havent-hi una part de la informació oberta, però va defensar que introduir el pagament ajudarà a combatre la idea errònia «actualment massa estesa» de que «la informació cau del cel, es fa sola»; en realitat, va dir la única informació que cau del cel és «la que pretén manipular-nos o afavoreix els interessos d’algú».

El periodista va recordar que quan Regió7 va posar en marxa la seva web fa 25 anys –«abans que molts altres diaris, per exemple el New York Times»– una web oberta tenia sentit perquè «el món digital no s’havia convertit en una selva tòxica i absurda». Ara, va dir, cal un periodisme responsable que «no converteixi tuits ridículs en la notícia del segle», i aquest periodisme només pot ser de pagament. Marc Marcè va reclamar el periodisme «que ni alça la veu més del compte ni permet que el facin callar».