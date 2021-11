És, des de fa dues dècades, una nit per congratular-se del talent local, de l’excel·lència que emana de les professions i de les persones de la Catalunya central. I ahir també va ser una nit per reivindicar la missió periodística en temps d’incertesa, de fakes i de populismes. La gala dels premis Regió7, que va aplegar unes tres-centes persones al teatre Kursaal de Manresa, va ser una nit de moltes cares, en què també va haver temps per fer un clam contra la violència masclista i per exigir fidelitat als somnis.

La festa dels premis, que van lliurar l’alcalde de Manresa, Marc Aloy; el director del diari, Marc Marcè; el gerent de l’empresa, Jordi Molet; i el conseller delegat de Prensa Ibérica, editora de Regió7, Aitor Moll, es va iniciar amb la projecció d’un vídeo que recollia el dia a dia de Regió7. Calia fer-ho en un «any difícil, en què la feina que fem és més important que mai», com va dir la presentadora de la gala, la periodista del diari Queralt Casals. A la pantalla del teatre els assistents van poder veure com es desperta la feina del periodista i com s’adapta als canvis que imposa l’actualitat per arribar als terminals digitals dels lectors i al paper, Una feina que «no es fa sola i no és gratis», com deia el lema del vídeo. Marc Marcè, va avançar, més tard, que l’any que ve la web del diari deixarà de ser totalment gratuïta.

El primer guardó de la nit va ser el d’Actius Socials per al Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) Montserrat Roig de Manresa. Va recollir-lo la segona tinent d’alcalde de l’Ajuntament, Cristina Cruz, que va recordar la importància del servei, pioner a Catalunya. Cruz va fer extensiu el reconeixement a totes les treballadores, monitores i tècniques que ha tingut i té el SIAD i també a les exregidores de la Dona i al Consell Municipal de la Dona. Cruz, a 48 hores del dia contra la violència masclista, va recordar que una de cada tres dones n’ha estat víctima i que una de cada dues ha estat assetjada sexualment. La regidora va acabar la seva intervenció amb un doble prec: als mitjans, que tractin sense sensacionalisme les agressions masclistes; a la ciutadania, que no comparteixi notícies que revictimitzen.

Jaume Sanpera, cocreador del projecte Sateliot, que ha llançat a l’espai el primer nanosatèl·lit català i també el primer amb tecnologia 5G, va recollir el premi Ciència i Tecnologia. L’enginyer manresà va definir la seva ciutat per la seva resiliència i va reclamar als joves tenir «ambició de projecte», just el que va permetre impulsar Sateliot. Per a Sanpera, la clau de l’èxit és «obrir els ulls i somiar».

El premi Comunicació va ser per a Josep Tomàs Cabot, que, als 91 anys, és el degà del periodisme manresà. En un vídeo (el premiat havia recollit el guardó prèviament a casa seva), Tomàs Cabot va agrair el record a la seva llarguíssima trajectòria i va desitjar èxit a les noves generacions de periodistes. En la mateixa categoria, la tiktoker manresana Nadine Romero va rebre un accèssit per la seva projecció a la xarxa social, que en només un any l’ha dut a aplegar 78.000 seguidors. Romero va vindicar la feina a les xarxes, «molt exigent», va assegurar.

En un parèntesi al lliurament de premis, el comunicador, músic i doblador Xavier Serrano va llegir diversos fragments de patums de la professió periodística que n’elogiaven el sacrifici, el patiment, la satisfacció, l’exigència, la necessitat democràtica. Les reflexions de Gabriel García Márquez, Thomas Jefferson, Katharine Viner, Bob Woodward que exalçaven la feina van tenir el seu contrapunt en les veus de G. K. Chesterton, Frank Zappa o Oscar Wilde, que en retrataven les misèries. Amb tot, Serrano va acabar amb una cita de Richard Kapuscinski, que constata que «per ser periodista s’ha de ser bona persona», una qualitat que Serrano va reclamar a la població en general.

La pilot d’enduro Mireia Badia va recollir el premi Esport. Amb només 25 anys, la manresana ha viscut una gran temporada, que ella mateixa va atribuir a l’«esforç, treball i constància», inseparables de la seva preparació. Badia es va animar a «seguir treballant» per continuar ampliant el seu ja brillant palmarès.

El premi Empresa el va rebre Joan Ferrer, director general de l’empresa de conserves amb seu a Santpedor Ferrer, que ha fet una marca de les seves salses, com la de calçots. Ferrer va estendre el reconeixement a tots els que han treballat i treballen en aquest projecte empresarial i també als clients que confien en la marca bagenca.

El premi Tendències, que busca noves iniciatives en el panorama creatiu i artístic de la Catalunya central, va reconèixer la iniciativa de Martí Campabadal i Àlex Garcia, creadors del projecte Obac, que combina disseny, llum i tecnologia 3D. Per a Campabadal, el premi Regió7 indica que «estem en el bon camí» i va elogiar el treball en equip. Garcia va fer un llarg agraïment a l’entorn dels dos creadors, d’on sorgeixen els primers elogis però també les primeres crítiques.

El metge Miquel Vilardell, excap de Medicina interna de l’Hospital Vall d’Hebron, degà de la Facultat de Medicina de la UAB i del Col·legi de Metges, va rebre el premi Ambaixador per una llarga trajectòria professional, un guardó que Vilardell va recollir amb especial interès per provenir «de casa: encara té més valor», va assegurar. Vilardell va reivindicar la feina del metge rural i va recomanar «estar preparat per a l’imprevist, formar-se i tenir capacitat d’adaptació».

El premi Cultura el va recollir Mont Plans, l’artesenca que ha fet carrera en companyies com La Cubana, i que va reconèixer «no haver imaginat mai» on la duria la vida, que en el seu cas, va assegurar, equival a la feina. Va cloure l’acte l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, que va elogiar tant els premiats com la tasca del diari.

La nit es va acabar amb una sorpresa: l’encarnació animada del sant Ignasi que els diumenges dibuixa Galdric Sala per a Regió7 i que va autoreclamar-se tots els premis del 2022, el seu any, quan, desconfiat del que sap fins ara, va demanar a l’Ajuntament «una festeta que estigui bé».