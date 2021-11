El Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya va arrencar ahir amb la projecció en primícia del film El Metralla, una coproducció de TV3 i La Drecera Produccions, ambientat en la guerra civil espanyola, dirigit per Jordi Roigé i protagonitzat per Joan Pera i Roger Pera, en el seu primer projecte cinematogràfic conjunt. La gala inaugural va servir, també, per lliurar un dels Premis d’Honor al protagonista de la pel·lícula, Joan Pera. La resta de Premis d’Honor (a la productora Kosmos Studios i al periodista i presentador Xavier Sardà) s’entregaran a la gala de cloenda, el dissabte 27 de novembre.