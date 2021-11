El futur centre de documentació en Educació vinculat als estudis de Mestre d’Educació Infantil de la facultat de Ciències Socials de Manresa de la FUB (UVic-UCC) acollirà la biblioteca de Josep Maria Aloy i Bosch (Manresa, 1948-2020), que va ser un dels grans experts del país en literatura infantil i juvenil. La biblioteca d’Aloy és formada per més de 8.000 títols d’aquesta temàtica, la majoria d’autors dels Països Catalans o bé de castellans i estrangers publicats en català per editorials catalanes.

L’acte per fer pública la donació serà també de record a 'L’home que regava els llibres', com es titularà un proper recull de relats, poemes i il·lustracions que evoquen la seva figura i la seva tasca de divulgació de la lectura. Es farà el dijous 2 de desembre (18 h) a la sala d’actes de la FUB2, a l’antic CTM. Cal confirmar l’assistència a través d’un formulari.

Ara es formalitzarà la donació, però el trasllat de la biblioteca és previst que es faci a partir de la primavera, ja que el futur centre de documentació s’inclou en el nou edifici que agruparà els estudis de l’àmbit educatiu (FUB4), ubicat entre la Clínica Universitària i la residència d’estudiants, amb entrada orientada a l’avinguda Universitària. És previst que el fons de llibres d’Aloy contribueixi a la formació de nous mestres i al foment de la lectura dins de l’àmbit escolar. No es deixaran en préstec, sinó que dins del centre de documentació es podran consultar i els podran utilitzar tant mestres com infants com a material educatiu.

La seva vídua, Fina Tapias, explica que, «a partir que en Josep Maria va deixar de fer articles, la biblioteca és un decorat meravellós a casa, però som conscients que és un material desaprofitat per tenir en l’àmbit privat. Una reflexió que ja feia ell mateix en vida. I creiem que és millor que estigui en un espai on se li pugui donar més vida». La decisió de fer la donació a la FUB ha estat fruit de l’interès de les dues parts, des que es va saber que en el nou edifici dels estudis educatius hi hauria un centre de documentació. Evidentment, el primer a conèixer-ho va ser Marc Aloy, fill del literat i que, com a alcalde de Manresa, és el president de la FUB.

La gestió del llegat de Josep Maria Aloy es fa en el marc d’una comissió integrada per Marc Aloy i Fina Tapias, a nivell familiar, i per un grup d’amics: Jordi Estrada, Llorenç Capdevila, Pep Molist, Valentí Gubianas, Marta Luna, i l’editor Jaume Huch i també hi ha ajudat Anna Crespo, regidora manresana de Cultura. Així, la documentació d’Aloy especialitzada en l’obra de Josep Vallverdú, de qui en va ser biògraf, es cedirà a la Universitat de Lleida (UdL).

D’altra banda, en l’acte també s’explicarà que es prepara un llibre-recull «bonic», amb la participació d’una trentena d’escriptors i il·lustradors de literatura infantil i juvenil que és previst que es publiqui de cara a l’any que ve, quan farà dos anys de la mort d’Aloy (el 14 de febrer).