El públic que ahir va assistir al lliurament dels Premis Regió7 2021 va tenir una sorpresa final. Una animació de sant Ignasi que va reclamar, per a ell, tots els guardons del 2022, quan es compliran els 500 anys de la seva estada a Manresa. Va ser el colofó, en to humorístic, d’una vetllada que va reunir el gruix del món social, econòmic i polític del territori.

A més a més de reconèixer el talent de les comarques centrals també es va parlar i sobretot reflexionar sobre periodisme en l’era de les xarxes digitals. Qui es va encarregar de fer-ho i va posar-hi la veu va ser, la veu: Xavier Serrano. Va llegir textos i frases de periodistes sobre periodisme. Des de Gabriel García Márquez i la seva cita «és el millor ofici del món però pateixes com un gos», passant per qui no en tenien una gran opinió, com el músic Frank Zappa o l’escriptor Oscar Wilde, per acabar amb el mestre Ryszard Kapuscinski, qui va dir que «per ser un bon periodista s’ha de ser bona persona». Serrano ho va reblar en referència a tots els oficis: «sobretot, sobretot, sobretot, sigueu bones persones».

L’acte va començar puntual, a les 8 del vespre tal i com estava anunciat, i es va allargar poc més d’una hora durant la qual els premiats van anar pujant a l’escenari per rebre els respectius guardons. El metge Miquel Vilardell, per la seva bonhomia, i l’actriu Mont Plans, per la seva espontaneïtat, són els qui més aplaudiments van rebre abans i després del reconeixement. Per cert, el metge, Vilardell, va ser l’únic que no es va treure la mascareta a l’hora de fer el seu parlament.

També va rebre un sentit homenatge el premi Comunicació, Josep Tomàs Cabot, que es va sincerar: amb 91 anys i jubilat de fa temps, «ningú ja no pensa en mi». Per això va agrair d’una forma especial el guardó. Qui més seguidors va dur al Kursaal va ser, precisament, l’accèssit de Comunicació, la tiktoker Nadine Romero, i els joves Àlex Garcia i Martí Campabadal, premi Tendències.