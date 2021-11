Multicinemes Bages Centre torna a oferir a partir d’aquest diumenge les sessions matinals en un pas més per normalitzar la programació prepandèmia. En total, es podran veure dotze films en la proposta matinal d’aquest diumenge: Encanto, Harry Potter y la piedra filosofal, Ron da error, Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon city, Way Down, El llop i el lleó, Eternals, Antlers: criatura oscura, Cuidado con lo que deseas, La patrulla canina, La familia Adams 2 i La Casa Gucci. L’horari d’inici de les sessions és entre 2/4 de 12 i 2/4 d’1, aproximadament.

Així mateix, el multicinemes manresà tancarà a partir de dilluns la sala 1 i la sala 8 per fer millores en el manteniment consistents, com explicava ahir el gerent del Bages Centre, Jordi González, en un canvi de l’aire condicionat d’aquests dos espais. Inicialment, el tancament de les dues sales és previst tota la setmana, però si els treballs acaben abans es reobriran «immediatament».