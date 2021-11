Fidel a la seva manera d’entendre la vida, Roser Oduber Muntañola (Ciutat de Panamà, 1957), serenament emocionada, vestint de negre bohemi, jaqueta llarga, cabellera rebel, va fer un agraïment als qui l’han valorat i reconegut, va recordar la seva gent, tant els que hi són com els que ens van deixar (el seu fill Daniel, l’amiga Fina Sitjes), i va defensar el sector de les arts visuals. Hauria pogut parlar d’ella, de la seva obra, dels quefers de l’artista contemporani, però les seves paraules en un dia tan especial van ser per al col·lectiu. I així, després de rebre el Premi Bages de Cultura de mans de l’alcalde Marc Aloy, la calderina es va asseure convençuda, ja que tot el que ha fet bé val un reconeixement com el d’anit.

«M’hauria agradat que avui hi hagués el meu fill», va dir Oduber en referència al seu fill Daniel, reconegut dibuixant, mor prematurament fa quatre anys. «I també hauria volgut que hi fos la Fina Sitjes, una dona que va fer possible, amb la seva aportació a l’art a la comarca, que estiguem avui aquí. Cal recordar les persones», va reivindicar l’homenatjada.

Tot seguit, Oduber es va estendre uns minuts a posar en valor la feina feta, primer com a fundadora i primera presidenta de la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central, i ara al capdavant de l’Associació d’Artistes Professionals. «A l’inici, vam fer un treball d’endreça del sector, ara ens adrecem als artistes, perquè volem defensar les arts visuals com a professió», va afirmar: «som ambicioses, volem que s’entengui la utilitat real de la cultura i l’art contemporani, ser interlocutors davant de les institucions, vetllar per l’estatut de l’artista i per les bones pràctiques en el sector». No en va, al final de la festa es va voler fotografiar amb les amigues artistes, a qui va voler tenir a prop en una jornada única com la d’ahir, Lourdes Fisa, Àngels Freixanet, Tamara Hernández, Marina Berdalet, la regidora Anna Crespo i la seva filla Irene, que es comença a fer un camí en el camp de la fotografia.

El parent president

Temps era temps que el saló de plens de l’ajuntament de Manresa s’omplia vessar en la concessió conjunta del Bages de Cultura i els Lacetània. Ambdós guardons ja caminen per separat, i l’any passat la pandèmia va dur el lliurament del premi d’Òmnium Bages-Moianès a l’auditori de la Plana. Ahir, l’acte va tornar al seu hàbitat natural, la sala noble de la casa consistorial que, per primer cop des del 6 de març del 2020, va acollir un acte obert al públic.

Veí de Calders com la premiada, l’escriptor i professor Lluís Cerarols va apuntar la influència dels antecedents familiars, amb uns pares artistes que en arribar a la Barcelona del franquisme van perdre estatus, en la vocació creativa d’Oduber. Va recordar que, per aquest motiu, perquè no patís, els progenitors no li volien deixar estudiar Belles Arts. I bussejant en l’arbre genealògic, va explicar que un cosí del pare d’Oduber va ser Daniel Oduber Quirós, president de Costa Rica entre 1974 i 1978.

Davant del micro i els teclats, la cantant manresana Berta Sala va posar la signatura final a la vetllada interpretant La plaça del diamant, de Ramon Muntaner, Havanera del nord, de creació pròpia, i l’emotiu Amor particular de Lluís Llach.