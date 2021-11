El compositor i lletrista Stephen Sondheim, conegut per obres com «West Side Story» o «Gypsy» i considerat una de les llegendes més grans de Broadway, va morir aquest divendres als 91 anys a la localitat de Roxbury (Connecticut), segons va informar el New York Times.

Segons el mitjà, la mort de Sondheim va ser confirmada pel seu advocat i amic, Richard Pappas, que va descriure la mort de sobtada, ja que havia estat durant la celebració de la festivitat d’Acció de Gràcies el dia anterior en un sopar amb amics.

Sondheim (Nova York, 1930), guanyador d’un Oscar, un Pulitzer i més d’una quinzena d’Emmy i Grammy, va començar a generar èxits a finals dels 50, quan va escriure la lletra de West Side Story i de Gypsy , i va seguir triomfant fins als anys 90, amb la lletra i la música d’«Assasins», amb què donava veu a les persones que havien matat o havien intentat matar un president dels Estats Units.

La primera obra de la que va compondre tant la música com la lletra va ser la comèdia de 1962 «Golfus de Roma», que va guanyar un Tony i va ser representada durant més de dos anys a Broadway.

A la dècada dels 70 i 80, els seus anys més productius, va elaborar treballs considerats variats i originals, inclòs «Company» (1970), «Follies» (1971), «A Little Night Music» (1973), «Pacific Overtures» (1976), «Sweeney Todd» (1979), «Merrily We Roll Along» (1981), i «Into the Woods» (1987).

En total, Sondheim va compondre tant la lletra com la música de 12 espectacles de Broadway, dels quals cinc es van emportar un Tony al millor musical, i sis d’ells un Tony a la millor banda sonora, mentre que l’espectacle «Sunday in the Park», que no va rebre cap d’aquests dos guardons, sí que va ser premiat amb un premi Pulitzer.

Recentment, tres pel·lícules nominades a diversos premis contenien la seva música com «Punyals per l’esquena», «Joker» i «Història d’un matrimoni».