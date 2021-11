El Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya va celebrar anit la gala de cloenda i lliurament de premis, al Teatre Ateneu d’Igualada, amb gairebé 500 persones, en un acte presentat per la periodista Cristina Collado on hi va haver moltes cares conegudes del sector cultural català i espanyol i diverses autoritats. El festival igualadí va atorgar un total de 14 premis, que van recollir majoritàriament produccions del país però també hi havia presència internacional.

A la Secció Oficial, la pel·lícula italiana Carosello Carosone (2021), dirigida per Lucio Pellegrini i produïda per Rai Fiction, es va endur el Premi a la Millor Ficció. El jurat va valorar que el film, ambientat en la Nova York de 1958 i que explica l’ascens a les llistes internacionals d’èxits del pianista i compositor Renato Carosone, «retrata una època, una vocació i el sentit de la veritable amistat amb un esperit lúdic, que aconsegueix transmetre el somni del protagonista a l’espectador». Així mateix, el jurat de la categoria de Ficció va decidir atorgar una menció especial a la pel·lícula anglesa Help, dirigida per Marc Munden, produïda per The Forge i Chanel 4, per la seva originalitat i valentia en tractar un tema dolorós com el de la pandèmia a les residències i fer-ho «amb sensibilitat i sense artificis».

El Premi al Millor Format d’Informatius i Esports va ser per al programa de debat per a la generació Z Gen Playz, de Playz de RTVE i The Story Lab, per ser una producció «amb temàtiques molt actuals dirigida de forma eficaç a l’audiència juvenil». Segons el jurat, l’espai dona veu a tertulians que no són els habituals, i ho fa «generant consciència, diàleg i oferint punts de vista sobre els quals reflexionar d’una manera dinàmica».

El guardó al Millor Format Cultural i Divulgatiu ha estat per a El condensador de Fluzo, de RTVE i Lacoproductora, que repassa les grans catàstrofes que han sacsejat la humanitat, per «ser un format innovador de divulgació cultural i històrica barrejat amb la cultura pop i amb tocs d’humor que ens acosta la història des d’una perspectiva diferent» i per la capacitat de comunicació del presentador i col·laboradors del programa.

Pel que fa al Premi al Millor Programa d’Entreteniment, el jurat va decidir atorgar-lo a BSO con Emilio Aragón de Caribe Estudio i Movistar +, on Aragón homenatja el seu convidat principal a través de les cançons que componen la banda sonora de la seva vida. El jurat valorava «la seva capacitat de transmetre emocions a través de la música i la paraula, i la seva posada en escena, tant de realització com d’escenografia, que fa que el programa sedueixi de principi a final». En aquesta categoria es va decidir fer una menció especial al programa Radio Gaga de Movistar+, «per la seva capacitat d’explicar històries complexes d’una manera amable i sense creuar cap línia vermella». Així mateix, el jurat reconeixia la realització i la narrativa del programa, «que sap combinar l’humor i les històries personals des d’un punt de vista humà i càlid».

El guardó al Millor Videojoc, que el Zoom Festival atorgava aquest any per primer cop, se’l va endur Hell of an Office, de 43 Studios, un endiablat joc de plataformes en primera persona. El jurat el va escollir d’entre els deu jocs finalistes «per la seva originalitat en el concepte i desenvolupament» i va destacar «el gran potencial de projecció» de l’empresa creadora. En aquesta categoria també es va fer una menció especial al videojoc CodedArena, de Coded People, «per la iniciativa d’un grup de joves en el camp de la programació planejant un videojoc educatiu».

El certamen tanca avui la seva 19a edició, la més innovadora i multiplataforma, en què s’ha incorporat per primer cop una categoria de Videojocs a la Secció Oficial, noves plataformes –com un canal de Twitch–, nous continguts i noves tecnologies amb l’objectiu de convertir el Zoom en un festival audiovisual estratègic per al sector i el territori.