Prop d’un centenar de persones es van reunir ahir a la sala Els Carlins per veure i escoltar la banda manresana Clepton, sis anys després del seu últim concert. Amb un quart disc gairebé enregistrat, Pau Lafoz (bateria), Jordi Serra Jo Jet (guitarra), Guillem Ubach (baixista) i Xevi Collado (veu i guitarra) van celebrar amb el públic el desè aniversari de Sentit únic, el seu segon treball. El concert l’organitzava Moguda Manresana, un col·lectiu que dinamitza l’escena musical underground de la capital del Bages, en el marc de la campanya Fem soroll per fer teatre, que recapta fons per pagar el nou equip de so de l’equipament cultural del Barri Antic.