Les superproduccions de Hollywood solen situar-se al capdavant de tots els rànquings de pel·lícules més vistes, tant als cinemes com a les plataformes. Però, de tant en tant, hi ha alguna sorpresa. És el cas de Las leyes de la frontera, l’adaptació cinematogràfica de la novel·la de Javier Cercas, que es va rodar majoritàriament a Manresa. El film de Daniel Monzón, que tot just fa una setmana va arribar a Netflix, s’ha convertit en una de les pel·lícules més vistes. Segons dades de FlixPatrol, la producció del gironí Edmon Roch, que recrea la Girona quinqui de finals dels anys setanta, ha estat el vintè film més vist a la plataforma els últims set dies, tot i que dijous passat es va colar en el top ten. Una incursió de mèrit: competia amb estrenes de pressupost multimilionari.

El rodatge va irrompre al Bages els dies 6 i 7 d’octubre del 2020 amb unes escenes de persecucions de cotxes gravades amb especialistes a la carretera de Can Maçana. Abans, ja s’havia rodat a l’interior de l’antiga fàbrica de l’Anònima. El rodatge d’exteriors es va fer a diferents indrets de Manresa, a l’entorn de la carretera Cardona i als habitatges de l’Avecrem i a la plaça de l’Hospital, que van reconvertir, amb sorra, en la plaça de la Font. Al carrer de Sant Andreu, el local que havia estat seu de Càritas i de l’Egiba es va transformar en el bar La Font, centre neuràlgic d’una filmació que va fer recular els carrers i places de la ciutat quaranta anys. L’equip, format per més d’un centenar de persones, va acabar el rodatge el 4 de novembre a Manresa, al carrer Fontanet i a la plaça d’en Creus, després de deu setmanes on també van gravar a Girona, Montblanc i la costa del Garraf.

L’endemà de l’estrena en cinemes, el dissabte 9 d’octubre, el Cinemes Bages Centre va acollir una sessió especial de la pel·lícula, promoguda per la Manresa Film Office i els cinemes, amb la presència del director del film, el mallorquí Daniel Monzón, el productor Edmon Roch i un dels protagonistes, el debutant terrassenc Xavi Martín. La projecció va tenir, al vestíbul del cinema, l’exposició d’alguns dels vehicles d’època utilitzats en el film, de l’empresa manresana Spotcar.

Com explicava a aquest diari el productor Edmon Roch, el rodatge de Las leyes de la frontera va ser «un autèntic repte» pel coronavirus. Compensava, apuntava Roch i el mateix Monzón, uns veïns comprensius i una ciutat, la capital del Bages, que havia estat l’escenari ideal: el Barri Històric menys rehabilitat –degradat en molts racons– va cotitzar a l’alça a la pantalla per traslladar l’esperit urbà de fa quaranta anys. Amb guió de Jorge Guerricaechevarría, el film transcorre durant l’estiu del 1978. Nacho Cañas (Marcos Ruiz) és un noi introvertit de 17 anys de Girona a qui la vida canvia completament quan coneix dos joves delinqüents, el Zarco (Chechu Salgado) i la Tere (Begoña Vargas).