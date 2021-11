L'exposició sonora i visual 'Vida y Obra de Frida Kahlo', dissenyada, produïda i promoguda per ACCIONA des de la seva àrea de gestió i producció cultural ACCIONA Enginyeria Cultural, s'inaugurarà aquest proper dijous, 2 de desembre, en un espai expositiu creat 'ad hoc' per aquesta mostra al barri madrileny de Delicias. La mostra també es podrà veure a Barcelona i recorrerà altres ciutats espanyoles, europees i asiàtiques.

Segons informa la companyia, 'Vida y Obra de Frida Kahlo' ofereix al visitant una experiència a mig camí entre el cinema, l'espectacle audiovisual a gran escala i la museística tradicional, que ret homenatge a aquesta pintora mexicana mitjançant més d' un centenar d'obres plàstiques, literàries i fotogràfiques. A través de 2.500 fotogrames animats pintats a mà per diversos artistes, l'exposició dóna vida a les obres mestres de Frida Kahlo .

Per això, ACCIONA Enginyeria Cultural ha dissenyat un espai expositiu en una antiga cotxera d'autobusos -el Teatro Instante, al carrer Palos de la Frontera, 20- que compta amb 1.129 metres quadrats de superfície de projecció HD (incloent parets i terres) i 38 projectors de darrera generació.

La mostra ha estat comissariada per Roxana Velásquez Martínez del Campo, directora executiva del Museu d'Art de San Diego, i Deidré Guevara, comissària de l'exposició 'Frida y yo', al Museu Georges Pompidou de París.

L'objectiu de Vida y Obra de Frida Kahlo és apropar al gran públic algunes de les obres mestres de la pintora (com els seus famosos autoretrats, 'The Wounded Deer' o el dedicat al Doctor Eloesser) i altres de menys conegudes (com 'El suïcidi de Dorothy Hale', o 'El que l'aigua em va donar'), però també contextualitzar la seva figura i posar en relleu la seva resiliència i fortalesa personal .

Per això, l'exposició brinda una interpretació artística de l'obra i la vida de Frida Kahlo , convidant el visitant a descobrir les seves múltiples facetes: com a dona, com a pintora i com a figura històrica.

La narració està organitzada en tres grans temàtiques . La primera part mostra l'artista en tota la seva esplendor, creant un paral·lelisme entre l'obra de Frida i testimonis dels seus contemporanis per transmetre al públic la rellevància de la pintora a l'ambient intel·lectual i artístic de la seva època. La segona part introdueix la faceta més íntima. Presenta la família Kahlo, fent al·lusió a les arrels i amistats de l'artista, i aprofundeix en un esdeveniment clau de la seva història, el traumàtic accident que la va fer renéixer com a pintora. La tercera part recrea la Casa Blava, la llar on Frida Kahlo va néixer, va viure, va pintar i va morir.

Les tècniques creatives i de producció utilitzades per al desenvolupament de la peça audiovisual han cercat la millor manera de reproduir i reinterpretar l'estil pictòric de l'artista. En aquest sentit, s'ha dut a terme una investigació gràfica de la seva pintura per poder donar vida a elements i personatges de la seva obra a partir de nombrosos esbossos fets a mà. Igualment, per recrear ambients i contextualitzar esdeveniments de la seva vida , s'han creat il·lustracions que barregen fotos, dibuixos i collages, en una interpretació simbòlica i surrealista del món de Frida.

Banda sonora original

En paral·lel, cada escena s'ha treballat musicalment per crear una banda sonora original a càrrec del compositor i pianista Arturo Cardelús , nominat a un premi Goya. Per a la composició musical s'han emprat tècniques cinematogràfiques amb l'objectiu d'establir ritmes emocionals i potenciar la narrativa visual, fent ús d'una gran diversitat d'instruments i efectes de so, que s'han combinat amb música tradicional europea i mexicana, en referència als orígens de l'artista. La banda sonora ha estat enregistrada amb la Budapest Art Orchestra de la mà del seu director d'orquestra, Peter Pejtsik.

La visita té una durada estimada d'una hora i un aforament màxim de 230 persones, que s'ajustarà en funció de les condicions sanitàries per garantir la seguretat davant del covid-19, segons precisa ACCIONA.

La mostra a més busca un impacte positiu ambiental i social a Espanya i a Mèxic tenint en compte aquest objectiu des de la concepció de l'exposició , per això s'ha dut a terme un disseny regeneratiu que inclou l'anàlisi de tot el cicle de vida dels materials empleats, així com una avaluació exhaustiva de l'eficiència energètica.

D'aquesta manera, 'Vida y Obra de Frida Kahlo' serà neutra de CO2, com totes les exposicions que duu a terme ACCIONA Enginyeria Cultural. Per això, es minimitzen les emissions de CO2 i les que són inevitables es calculen i compensen mitjançant l'adquisició de Certificats de Reducció d'Emissions (CER), atorgats per la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic.

A més, ACCIONA es compromet a deixar una petjada positiva permanent amb els seus projectes. En aquest cas, per això es portaran a terme plantacions d'arbres tant a Mèxic com a Madrid, en coordinació amb les autoritats locals i en el marc de projectes de renaturalització. Tot el procés està avalat per la certificació UNE-ISO 20121:2013.