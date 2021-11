El periodista de Regió7 Roger Junyent ha rebut aquest dilluns el premi Civisme de la Generalitat per un reportatge sobre la igualtat d'oportunitats d'homes i dones dins del cos dels Mossos d'Esquadra. La consellera Violant Cervera li ha lliurat el premi en un acte que ha tingut lloc al Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona. El Departament convoca aquests guardons amb l'objectiu d'estimular, des d'àmbits i edats ben diferents, reflexions sobre el civisme i actuacions de millora en l'entorn. En el mateix acte ha estat premiat l'associació Gatzara Lleure del Moianès pel projecte "Esbramec, la primera fira del lleure del Moianès". L'acte el va presentar el periodista berguedà Xavi Rossinyol, que actualment condueix el programa Planta Baixa a TV3.

En el decurs de l’acte s’han lliurat el 39è Premi Serra i Moret, el 35è Premi Jaume Ciurana, el 26è Premi de Civisme als Mitjans de Comunicació, el 5r Premi Civisme a la Innovació i el 5r Premi Civisme a la Ciutadania i Virtut Civil, el 3r Premi Civisme a l’Esport i el 2n Premi Civisme a la Cohesió Social. Al lliurament de guardons també hi ha participat el secretari d’Habitatge, Carles Sala, i la directora general d’Acció Cívica i Comunitària, Cesca Domènech.

El 26è Premi de Civisme als Mitjans de Comunicació reconeix els treballs que han sobresortit pel tractament de valors de civisme i han exercit un determinat impacte social, en diferents modalitat. El de produccions televisives ha estat per al reportatge La Gemma té un pla, emès al programa Sense Ficció de TV3; el de producció radiofònica per al programa dedicat a les migracions de l’espai Solidaris, de Catalunya Ràdio; el d'Internet per a la campanya Aprenem cada dia, d’Aprenem, associació per a la inclusió de les persones amb trastorn de l’espectre autista i el de premsa escrita per reportatge de Roger Junyent “Dones i Mossos d’Esquadra: el llarg camí de la igualtat cap a la paritat”, publicat a Regió 7.

En el moment de recollir el premi, Junyent ha destacat que el reportatge estava dedicat a les dones del cos de Mossos d'Esquadra, però "crec que pot fer-se extensiu a totes les dones", ha dit, i ha recordat que en el text premiat es recull el valor "de la igualtat i la paritat", "dues idees -segon Junyent- "que han d'anar lligades de la mà i que són molt necessàries".

La gala de lliurament dels premis s'ha iniciat amb el guardó Serrat Moret en la categoria d’assaig, que el Jurat ha concedit el premi a l’obra "En la societat postmoderna: reconduïm la culpa per atendre l'altre?", d’Albert Llorca Arimany. En la modalitat de treball pedagògic el guardó ha estat per a "Tubètic: una proposta pedagògica per treballar els valors ètics i el civisme", de Carlos Miralda Flores.

El 35è Premi Jaume Ciurana, que distingeix els grups de joves que hagin realitzat una acció cívica meritòria, voluntària i gratuïta, en algun indret de Catalunya ha reconegut als joves de l’Acció Escolta de Catalunya pel projecte "Adolescència en Transformació". El segon premi ha estat per a l’Associació Gatzara Lleure Moianès pel projecte "Esbramec!, la primera fira de lleure del Moianès". I el tercer guardó se l’ha endut l’Associació Base-A pel projecte "Millorem l’accés a l’educació al Senegal: construcció del Lycée de Niague".

En la mateix gala s'ha atorat el 6è Premi de Civisme a la Innovació, que valora les accions que, un cop posades en pràctica, hagin suposat una innovació en la millora del civisme i la convivència, tant d'un col·lectiu específic com del conjunt de la societat. Enguany s’ha premiat el projecte "Escena històrica", de l’Associació Artixoc.

El 6è Premi de Civisme a la Ciutadania i Virtut Civil, per a persones o organitzacions que destaquin per l'excel·lència de la seva tasca i trajectòria de servei al país, se l'ha endut Jaume Santandreu Sureda, reflectida en l’obra Marginàlia. I el 3r Premi Civisme a l’Esport, "Street Soccer Barcelona Associació" pel projecte Espais comunitaris de Futbol (ECF). El 2n Premi Civisme a la cohesió social que reconeix persones o organitzacions que hagin dut a terme actuacions a favor de la cohesió de la societat, ha estat pel projecte Embolica’t amb la Troca de l’Associació Educativa i Cultural Formes.

Roger Junyent és un periodista manresà que ha fet tot el trajecte professional a Regió7. És llicenciat en periodisme per la UAB i actualment té 36 anys. Treballa com a redactor de Regió7 des del 2005, després d'haver estat col·laborant uns anys, i ha exercit la professió al departament d'Esports, ha cobert en una altra etapa la informació d'Economia i actualment es responsabilitza de la informació de la secció de Fet Divers.