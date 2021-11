El govern ha atorgat aquest dimarts la Medalla al Treball President Macià 2021 als manresans Ramon Llobet Riera i Joan Planas Pardo. En total, 31 persones han estat premiades amb aquest distintiu i un total d'11 entitats ho han fet amb la Placa al treball President. Aquest any s’agrupen les dues convocatòries, 2020 i 2021, atès que per les restriccions sanitàries de l’any 2020 no es va poder dur a terme la cerimònia de lliurament de les plaques i les medalles al mèrit al treball.

Riera, que va néixer a Manresa el 22 de juny de 1940, ha estat vinculat des de sempre al negoci familiar d’alimentació. Ramon Llobet va iniciar la seva trajectòria laboral a 16 anys, al costat del seu pare, Ignasi Llobet Vila. L’any 1923, el seu pare va obrir la primera “graneria” a Manresa i el 1959 van obrir el primer “Autoservei Llobet” a Manresa, on Ramon Llobet en va assumir el càrrec a 24 anys, apostant sempre per la innovació, l’alimentació i la proximitat. Darrere d’aquest primer ha obert 40 supermercats més. Ramon Llobet va ser pioner a crear lots i paneres de Nadal amb la línia de Llobet Regals, una de les empreses líders en la creació de lots de tot Espanya. Actualment, és el president del Grup Llobet, grup empresarial dedicat a la producció i a la distribució alimentària, amb més de 90 anys d’experiència en el món de l’alimentació. D'altra banda Pardo, nascut a la capital bagenca el 23 de març de 1948, va començar a treballar a Correus als 18 anys i a La Salle Manresa fins a la seva jubilació. L’any 1986 es va afiliar al sindicat USOC, i el 2006 és elegit president del primer comitè d’empresa de l’escola. Va ser elegit secretari general de la Unió Territorial del Berguedà i Bages l’any 1992. El 2011 va ser elegit secretari d’Economia de la Unió Territorial de la Catalunya Central. Es va jubilar l’any 2012, però continua col·laborant amb el sindicat. L’edició de l’any 2021 ha atorgat un total de 16 medalles (9 dones i 7 homes). Per primera vegada a la història dels premis s’han reconegut més dones que homes. Pel que fa a l’edició de 2020, el Govern ha decidit atorgar una placa, amb caràcter excepcional, a totes les persones treballadores de tots els sectors en reconeixement de la resposta que han donat i continuen donant per fer front a la pandèmia de la Covid-19. Aquests guardons reconeixen persones que dins del món de treball hagin destacat per les seves qualitats, mèrits personals o pels serveis prestats en benefici dels interessos generals. Així mateix, els guardons reconeixen empreses o organitzacions que hagin destacat en alguna d’aquestes categories: foment de la creació d’empreses i de l’ocupació de qualitat; responsabilitat social i corporativa; igualtat d’oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar i corresponsabilitat entre dones i homes dels treballs de mercat i domèstic i de cura de persones. Les medalles i plaques al treball President Macià es van crear l’any 1938 i són obertes a qualsevol persona o entitat.