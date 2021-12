La formació de joves bagencs Camerata Bacasis farà un concert aquest divendres a Manresa en el marc de les activitats programades per AMPANS el Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual. L'espectacle, que començarà a les 18 h i es farà a la plaça de Crist Rei, comptarà amb un repertori especial per reivindicar els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual. D'entre els cicles de cançons hi haurà Nadales, aprofitant l'arribada de l'hivern i la proximitat de les festes.

AMPANS ha celebrat tradicionalment el Concert de Nadal al teatre Kursaal, però, arran de la covid, el darrer any no va poder organitzar aquesta cita. Enguany, han decidit portar la música al carrer i ho faran aquest divendres de la mà de la formació bagenca. Durant el concert, diverses persones usuàries de la fundació AMPANS participaran en l'acte desplegant una pancarta per celebrar el Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual. Es llegirà un manifest que han preparat per a l'ocasió, amb el que volen agrair a la ciutat el seu compromís amb les persones. Un any amb nous projectes AMPANS, que a les acaballes d'aquest any està acompanyant a més de 3.000 persones, tanca un any en el que ha posat en marxa un nou equipament per a infants i joves amb discapacitat intel·lectual i autisme d'altes necessitats a Sant Fruitós de Bages, ha engegat un nou centre ocupacional a Sant Vicenç de Castellet i ha acompanyat a prop de 200 persones en la seva inserció a l'empresa ordinària.