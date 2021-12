Un tronc generós. El tió de Sant Joan de Vilatorrada, publicat per Parcir Edicions Selectes i que avui (19 h) es presenta a la biblioteca de Cal Gallifa del poble bagenc, no és un conte més, sinó que al darrere amaga tot un seguit de coincidències de bona voluntat. És una història nadalenca que apel·la a la solidaritat de les persones i que Pere Carbonell Garriga, seguint la tradició oral, explicava a l’escola Collbaix.

Roser Rojas Simats, amb qui havien coincidit fent teatre, li va demanar «si me’l deixava explicar a les biblioteques». I així van néixer les il·lustracions de la història, ja que la mestra santjoanenca, que ja està jubilada, sempre s’ha acompanyat de grans làmines (1 metre per 70 centímetres) en la seva trajectòria de contacontes.

Llavors, el 2012, a la biblioteca Cal Gallifa van decidir fer l’exposició de les làmines del conte, que llavors s’anomenava El tió solidari, i Rojas va demanar a «un bon amic», Joan Ros Vilaseca, també mestre santjoanenc ara ja jubilat, que hi posés el text, i ho va fer en format d’auca i amb referents locals. En la inauguració, aprofitant que hi era present Pere Carbonell, el llavors regidor de Cultura, Jordi Pesarrodona, va improvisar «un petit d’acte d’agraïment» a una persona que sempre ha estat implicat en tota mena d’activitats culturals (teatre, coral, esbart, festes tradicionals...) que s’han fet a Sant Joan de Vilatorrada.

Ara Pere Carbonell té Alzheimer, i la seva dona, Maria Trulls, li va recordar a Rojas que «una de les darreres alegries grans que va tenir, abans de començar a deteriorar-se, va ser aquest acte, en el qual es va emocionar moltíssim, perquè no se l’esperava». Per aquest motiu, la mestra, contacontes i il·lustradora, tenia entre cella i cella que el conte quedés publicat «per l’estimació que li tinc a aquesta història». Ja tenia al cap l’autoedició, quan la bibliotecària de Cal Gallifa, Cristina Galí, li va recomanar que s’adrecés a Toni Daura, de Parcir, que de seguida li va semblar bé el projecte. «I va venir tot lligat! És un conte que té al darrera moltes persones», remarca Rojas.

Els dos mestres santjoanencs han coincidit en altres projectes com l’antic suplement pedagògic de Regió7 La pissarra de paper o en el conte Sàlix i els sentits, a partir del personatge del col·lectiu de mestres de l’Equip Lacenet. Rojas ha fet tota la seva trajectòria professional, de 40 anys, en centres de Sant Joan: les escoles Joncadella (abans M. de Déu del Carme), i Collbaix i l’institut Quercus. Mentre que Ros ha fet de mestre a Súria, a l’antiga escola Mare de Déu de Montserrat, que ara «per fi» es diu Salipota, «el nom que li correspon», segons diu.

Un avi vestit de llenyataire

Pere Carbonell Garriga es disfressava de llenyataire per anar explicant el conte del tió a l’escola Collbaix. Hi va anar durant molts anys: quan hi estudiava el seu nét i encara més temps. Deia que era una història «senzilla», que coneixia per la tradició oral.