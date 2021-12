Quan l’editorial vilanovina El Cep i la Nansa va voler fer un conte sobre el final de l’alletament va contactar amb la manresana Míriam Tirado (1976) després de llegir-la en el seu bloc. Era el 2017. Ella, per la seva banda, va buscar un il·lustrador que posés en imatge aquest canvi d’etapa infantil i la tasca va recaure en el bagenc d’adopció Joan Turu (1984). El resultat? La FesTeta, que va ser tot un èxit. Quatre anys després, Tirado, consultora de criança conscient, especialitzada en maternitat/paternitat, i Turu, autor, entre altres projectes, de la imatge de campanya Som Escola d’Òmnium Cultural, signen el sisè volum de la col·lecció Caleta, titulat El cercle. Editat també en castellà per Ediciones Carambuco, els autors, amb més de 100.000 exemplars venuts sobre criança i desenvolupament emocional, el van presentar ahir a la llibreria Abacus de Manresa.

Tirado defineix la col·lecció de «contes familiars», per a pares i fills, que ajuden a l’«aprenentatge» d’emocions, com la ràbia (Tinc un volcà) o la gelosia (Benvingut, senyor malestar). Perquè les emocions les «sentim tots, no només els nens». A El cercle són els conflictes els que es posen sobre la taula i els conflictes, explica la manresana, «són inherents a la vida, el repte és aprendre a normalitzar-los i a gestionar-los».

Per a Tirado, la maternitat sempre ha estat un tema «molt present a la meva vida: la meva mare sempre s’ha dedicat a ajudar parelles embarassades en el camí cap al part». Quan tenia poc més de 20 anys va ser plenament conscient que «l’arrel de tot està en les nostres infanteses i en com ens relacionem amb les nostres famílies». Després de 14 anys treballant de periodista a Catalunya Ràdio, va fer el salt per transformar les seves inquietuds en la seva professió. Amb un èxit rotund.

I els llibres, com el que ahir presentaven (és autora, també, del supervendes El fil invisible) «ens obren espais de diàleg», diu. Ella, de fet, «sempre havia necessitat escriure per plasmar les meves emocions». Uns llibres que serveixen per posar sobre la taula «la necessitat d’una educació emocional», un terme que ara ja forma part del nostre vocabulari però que, quan ella va començar, «sonava a xinès i es confonien termes». Per a Tirado, és important «validar les emocions» i traslladar-ho als fills: «Tenir ràbia és una emoció tan vàlida com l’alegria. No hi ha emocions positives o negatives, es tracta de viure-les de manera assertiva». La covid, diu, ha visibilitzat, encara més, la importància de les emocions i la salut mental.

Encantada de treballar amb Joan Turu per la seva «capacitat a l’hora de crear unes il·lustracions divertides, amb humor i amb les quals es fàcil identificar-se», la col·lecció Caleta continuarà. Pensada per als petits i per als grans.