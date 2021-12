En una entrevista publicada el 1991 en aquest diari, Josep Maria Aloy (1948-2020) explicava que li agradava la literatura infantil i juvenil perquè «jo vinc del camp de l’ensenyament i una de les meves fites és fer lectors». El crític i divulgador manresà ens va deixar el 14 de febrer de l’any passat però el seu enorme llegat, en un sentit tant físic com espiritual, es posarà a l’abast de la ciutadania gràcies a la donació realitzada per la família a la Fundació Universitària del Bages (FUB) del fons bibliogràfic que atresorava l’expert, format per més de vuit mil llibres i altres materials documentals, tal i com va avançar Regió7.

Després de signar el conveni de cessió al Centre de documentació vinculat als estudis de Mestre en Educació Infantil, que se situarà al futur Edifici d’Educació, Fina Tapias, es va celebrar l’acte En record a Josep Maria Aloy, que va omplir la sala d’actes de la FUB amb un centenar de persones. La vídua, Fina Tapias, va explicar que el gruix de la biblioteca anirà a parar a la institució universitària de la capital del Bages. L’excepció serà el fons sobre Josep Vallverdú, que se cedeix a la càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida. L’ingent volum de llibres que va atresorar Aloy viatjaran a la FUB la propera primavera, i el centre treballa amb la idea que al setembre ja es pugui consultar i sigui un material de gran utilitat per als estudiants de magisteri, però també per a tothom qui tingui interès en la matèria. Tapias va recordar que el primer títol que Aloy va rebre directament d’una editorial va ser Sis punts a part, d’Enric Baye i la il·lustradora Mercè Arànega, editat per Aliorna. «Allà va començar el seu enlairament com a crític», va afegir, remarcant que, gràcies a la seva vàlua en aquest camp, Aloy havia arribat a rebre 295 llibres en un sol any. «Així va poder fer una gran biblioteca», va remarcar. «Per a nosaltres era un deure i un acte de justícia cap a les editorials, els autors, els lectors i també el país», va manifestar Tapias, qui també va explicar que abans de Sant Jordi Edicions de L’Albí publicarà L’home que regava els llibres, on 33 autors i 14 il·lustradors reten homenatge a Josep Maria Aloy. «És el bo i millor de la literatura infantil i juvenil en català», va precisar el bibliotecari del Casino Pep Molist, assenyalant noms com els de Carbó, Vallverdú, Albanell, Carranza, Canela i Janer Manila, entre altres, així com els il·lustradors Fina Rifà, Mercè Galí, Joan Turu, Joan Bosch i Valentí Gubianas. Josep Vallverdú signa el pròleg i el manresà Joaquim Noguero l’epíleg. Dues pedagogues i amigues d’Aloy defensen la llengua i l’ofici del crític Familiars, amics i antics alumnes es van reunir ahir a la FUB per recordar el mestratge i el llegat de Josep Maria Aloy, un home que tenia 30 m2 de llibres «posats pel llom», va indicar Montserrat Pedreira, directora del grau en Mestre en Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials. A l’acte també hi van prendre la paraula Pep Molist, i les pedagogues Teresa Duran i Marta Luna. El responsable de la biblioteca del Casino de Manresa va rememorar que Aloy «va ser una de les primeres persones que vaig conèixer quan fa 25 anys vaig venir a viure a Manresa». Duran va reivindicar l’ofici del crític de literatura infantil i juvenil, una persona que es troba «molt sola perquè llegeix per fer que els altres llegeixin». I Luna va fer una gran defensa de la necessitat d’ensenyar la llengua als nens perquè, si no, «no entenen el món que els envolta».