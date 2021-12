La llibreria Ca la Figa, l’única dedicada a la temàtica feminista i LGTBIQ a Manresa, busca nous propietaris. Tancada aquest novembre de manera temporal (tal com es pot llegir al rètol de l’establiment), els seus responsables han decidit finalment traspassar el negoci, com explicava ahir a aquest diari la seva impulsora, la santpedorenca Aina Torné. La botiga, situada al carrer de Sant Miquel, va obrir ara farà un any amb la intenció de posar el focus en la visibilitat del treball de les dones i fer de l’espai un punt de trobada al barri antic de la ciutat

Regentada per Torné, ballarina i docent, i la seva parella, el motiu del traspàs, «que dol, perquè creiem en el projecte», explica, és la «impossibilitat de dedicar-nos-hi. Tots dos tenim altres professions i ara mateix molta feina. És incompatibilitat laboral». Però, apunta, «no pretenem tancar la persiana de Ca la Figa sinó mirar de trobar algú que tingui temps i empenta perquè el projecte continuï viu. S’ho mereix». I, sobretot, perquè, assegura, «la llibreria funciona. No hem tingut pèrdues i, en canvi, molt bona rebuda des del primer dia. Però en un negoci hi has de ser cada dia». Tot i estar tancada al públic, les darreres setmanes, explica Torné, han servit alguna comanda per no deixar desemparada la clientela.

De moment, diu, han començat a rebre algunes trucades amb propostes per començar a parlar d’un possible traspàs amb la intenció que la llibreria estigui el mínim temps possible tancada.

allarina especialitzada en el camp de la pedagogia de la dansa i el moviment corporal i docent en escoles com Eòlia, Torné va obrir

Un local de 40m2 al carrer de Sant Miquel que va aixecar la persiana amb un fons de 700 llibres

Ca la Figa el desembre de fa un any, en plena pandèmia. La santpedorenca, membre de la comissió sobre assetjament sexual de l’Institut del Teatre, es va adonar que a les llibreries generalistes trobava molt poca informació sobre temàtica feminista. La llibreria, al número 37 del carrer de Sant Miquel, un local d’uns 40 m2, va aixecar la persiana amb un fons aproximat de 700 llibres de temàtica feminista, ficció i assaig escrit per dones, obres sobre sexualitat, cooperació i contes infantils.