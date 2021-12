Avui a les 12 h es presenta a la biblioteca del Casino de Manresa el llibre Retrobestiari, un projecte de l’Agrupació del Bestiari que recull la memòria oral de la cultura popular dels anys 70 i 80. Publicat per Edicions Morera, el volum rememora com als anys del redreçament democràtic es van anar recuperant els elements del bestiari festiu del país i la cultura popular va tornar a prendre els carrers de pobles i ciutats.

Heribert Masana (textos), Ramon Saumell (fotografies) i Abel i Salva Masana (obra plàstica) són els autors d’una obra en la qual podem trobar fotos inèdites de la Víbria de Manresa així com l’explicació de la manera com es van construir bèsties com Nas de Sutja i la mateixa Víbria. El llibre recull el resultat de quatre dècades de treball dut a terme pel Grup d’Amics del Bestiari i la Cultura Popular, integrat sobretot per Ramon Saumell i Salvador i Abel Masana, amb la coordinació de l’estudiosa Montserrat Soler. El 2017, el projecte va tenir l’impuls de l’historiador i gestor cultural Heribert Masana, que des dels anys 90 havia recollit testimonis dels anys 70 i 80 que serveixen per testimoniar una època.

El llibre dona la paraula a homes i dones que van néixer als 50 i que es van significar en la recuperació de la cultura popular i el bestiari festiu. En l’acte, d’accés lliure i que té la col·laboració de l’entitat local Xàldiga, hi serà present l’alcalde Marc Aloy.