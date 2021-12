Manresa 2022 portarà a la Cova de Sant Ignasi el grup vocal Qvinta Essençia, que omplirà de melodies renaixentistes i nadalenques l’església amb el Concert de Nadal. La formació barcelonina presentarà O magnum mysterium, un recital que té el renaixement com a punt de partida i que arriba fins als nostres dies amb obres de compositors com Tomás Luis de Victoria, Luca Marenzio, Francisco Guerrero i el català Mateu Fletxa. El concert es farà diumenge 2 de gener a les sis de la tarda i serà el primer acte de l’any 2022, motiu pel qual s’ha buscat un emplaçament tan simbòlic com és la Cova de Sant Ignasi, que llueix els nous mosaics de Marko Rupnik.

Qvinta Essençia és un grup amb una clara devoció per les músiques dels segles XVI, XVII i XVIII. El quartet vocal ha actuat en alguns dels espais i festivals més importants del panorama musical espanyol i europeu, com el Palau de la Música Catalana, l’Oude Muziek i la Fundación Juan March de Madrid, entre d’altres. El Concert de Nadal s’emmarca en el projecte Manresa 2022, que commemora els 500 anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a la ciutat de Manresa. Les entrades ja estan disponibles a l’Oficina de Turisme de Manresa, situada a la plaça Major número 10, a un preu de 15 euros, i a través de la pàgina web manresa2022.cat. També es podran adquirir a taquilla una hora abans de l’espectacle, a un preu de 18 euros. Avui, nova sessió del cicle de misses polifòniques a la Cova, amb el Cor Lerània L’església del santuari de la Cova acollirà avui (12 h) la missa del segon diumenge d’Advent amb la participació del Cor Lerània que dirigeix el navarclí Jordi Noguera per interpretar, en el transcurs de la celebració litúrgica, una versió de la Messa a quattro voci SV 190 (1650) del cremonès Claudio Monteverdi (1567-1643), considerat un dels més importants compositors del primer barroc musical. Amb aquesta interpretació es clourà el primer bloc del cicle de misses polifòniques dedicat a Monteverdi. La propera es farà el 30 de gener del 2022 amb la Missa Gaude Barbara del compositor sevillà Cristóbal de Morales (Ca 1500-1553), contemporani de sant Ignasi de Loiola (1491-1556). Serà l’inici d’un nou bloc integrat en el projecte liturgico-musical iniciat amb motiu de l’Any Jubilar-Manresa 2022.