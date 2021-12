L'escriptor Don Winslow (Nova York, 1953) ha estat distingit amb el XVII Premi Pepe Carvalho, que reconeix la trajectòria literària en l'àmbit de la novel·la negra. El lliurament del guardó serà el pròxim 10 de febrer al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, en el marc del festival BCNegra.

El jurat, format per Carlos Zanón com a president, Anna Abella, Núria Cadenes, Rosa Ribas, Daniel Vázquez Sallés i Sergio Vila-Sanjuán, ha destacat "l'obra monumental" de Winslow i la seva "capacitat per transformar la investigació i la informació en material de creació". L'escriptor novaiorquès compta amb més d'una vintena de novel·les, entre les que destaquen 'L'hivern de Frankie Machine' (Columna) o 'Corrupción policial' (RBA).

La seva darrera obra publicada ha estat 'Rotos' (HarperCollins). Winslow ha rebut ja guardons de prestigi que el reconeixen com un dels autors més rellevants del panorama negre actual, entre els quals destaquen el Maltese Falcon, que ha obtingut diverses vegades, l’Ian Fleming Steel Dagger, el premi de la crítica de Los Angeles Times, el premi Raymon Chandler o el premi RBA de novel·la.