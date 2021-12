Malgrat que es fa en espais interiors, el rodatge de l’spin-off de Bird Box (en castellà A ciegas), que protagonitzen Mario Casas i Michelle Jenner, es va fer notar ahir al centre de Manresa, al voltant de la plaça Sant Domènec. Especialment visibles van ser les grues situades davant de la icònica Ca la Buresa, a la plaça Fius i Palà, que van atreure les mirades dels vianants. Tant van servir per subjectar un gran focus per il·luminar cap l’interior de l’edifici modernista, com per subjectar unaenorme pantalla de croma de color verd, una tècnica que permetrà que, des del balcó de la galeria de la Buresa el que es vegi no sigui la pista de gel que hi ha instal·lada aquests dies prenadalencs a Sant Domènec.

També hi va haver moviment al parc de la Seu, un dels espais escollits per estacionar els camions que transporten el material tècnic necessari per al rodatge. Avui hi tornarà a haver jornada de filmació i per això des de les 7 del matí i fins a 2/4 de 6 de la tarda hi tornaran a havern algunes afectacions de mobilitat en alguns vials manresans. Una setmana després d’acollir el rodatge de Marlowe, amb Liam Neeson, Manresa ha tornar a ser el plató d’una nova producció, que aquest cop dirigeixen Àlex i David Pastor (Hogar i Carriers). Bird Box es va estrenar a Netflix el 2018, amb Sandra Bullock en el paper principal i amb un guió basat en una novel·la homònima de Josh Malerman. El nou títol manté els productors, Dylan Clark i Chris Morgan, però compta amb un repartiment espanyol.