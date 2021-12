Un cerimonial de cultura popular ha donat el tret de sortida aquest dimecres als actes d'inauguració de la torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família. L'acte l'han encapçalat el president de la Generalitat, Pere Aragonès i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i dins la basílica hi ha actuat la Cobla Sant Jordi, els Gegants de la Ciutat, l'Àliga, l'Esbart Gaudí i els castellers de la Sagrada Família. El president delegat del Patronat de la Sagrada Família, Esteve Camps, afirma que la basílica "rep amb goig" els honors de les colles de la cultura popular "en representació d'una ciutat diversa i polifacètica". El moment culminant dels actes inaugurals està previst per a les 19.40 h, amb l'encesa de la torre i l'estel que la corona.

"Neix com un nou estel en el firmament de Barcelona, il·luminant el camí que porta a la il·lusió i l'esperança, tot sortint d'un espai que hem viscut pel pas de la pandèmia", ha dit Camps sobre el nou element que corona des d'aquest dimecres de manera oficial la torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha parlat d'un "nou pas endavant" de la Sagrada Família i ha destacat que la presència de la cultura popular dins la basílica és una mostra que la història del temple i de la ciutat van "entrelligades". Aquesta tarda els actes continuen amb l'eucaristia de l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella.

Omella, però, ha aprofitat ja l'acte d'aquest matí per reivindicar la Sagrada Família com "el cor" de la ciutat de Barcelona. "Tots ens sentim units per aquest cor que ens dona vida i esperança", ha afirmat Omella, que ha volgut llençar un missatge d'optimisme: "El món no s'acaba amb la pandèmia ni amb les dificultats. Tot continua".