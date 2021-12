Enguany, l'Acadèmia del Cinema Català que impulsa la recuperació de la memòria i el patrimoni cinematogràfic, ha escollit la figura de la berguedana Elena Jordi per reivindicar la importància de les pioneres en el món del cinema. Elena Jordi no només va ser una estrella del vodevil, sinó que va crear una companyia de vodevil, que va programar durant uns anys el Teatro español, i que va dirigir un film perdut el 1917, convertint-se així en la primera directora de cinema d'Espanya.

Amb la voluntat de reivindicar la seva figura així com d'exigir més recerca sobre les pioneres del cinema, el proper dilluns 13 de desembre, a les 7 de la tarda, a la Filmoteca es presentaran tres accions, algunes ja realitzades i d'altres en un estat avançat de desenvolupament. En primer lloc, es recol·locarà una placa a la plaça que porta el seu nom (al Poble Nou) incorporant la seva descripció com a pionera del cinema (ara només la destaquen com a artista i empresària). Seguidament, es crearà un Fons Elena Jordi al repositori digital de la Filmoteca que conté tot de materials inèdits fins ara en mans d'un particular, que de fet és el seu biògraf. Finalment també s'efectuarà la creació d'un itinerari digital a càrrec del Josep Cunill que recuperi espais de la ciutat de Barcelona vinculats a la seva carrera.

Per parlar de tot plegat, s'ha organitzat una taula rodona sobre pioneres del cinema a la Filmoteca de Barcelona el dia 13 de desembre a les 19.00h amb la cineasta Rosa Vergés, la crítica Eulàlia Iglesias i la historiadora Francina Ribes, i moderada per la periodista Montse Virgili.

Abans de la taula la presidenta de l'Acadèmia presentarà la triple acció i donarà pas a l'Anna Fors, cap de documentació de la Filmoteca, que explica la creació del repositori digital, i a Rosa Serra Rotés, presidenta de l'Àmbit de Recerques del Berguedà, que contextualitzarà la recerca feta i introduirà en Josep Cunill, que intervindrà a continuació fent un retrat de la Jordi des de l'òptica de la seva contribució en el cinema.