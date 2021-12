El proper dimecres, 15 de desembre, Le Concert des Nations, sota la batuta del director Jordi Savall (Igualada, 1941), portarà a l’escenari del Gran Teatre del Liceu la 8a i 9a simfonia de Ludwig van Beethoven juntament amb La Capella Nacional de Catalunya, Sara Gouzy, Laila Salome Fischer, Mingjie Lei i Manuel Walser.

Amb aquesta entrega, el mestre Jordi Savall clou la integral de simfonies de Ludwig van Beethoven, que commemoren el 250 aniversari del naixement del compositor de Bonn. El cicle de Beethoven dirigit per Jordi Savall ja ha visitat les sales de concert més importants d’Europa amb èxit notable de públic i crítica. Interpretar la 9a al Gran Teatre del Liceu conclou el cicle complet de les simfonies a Barcelona. Les altres set han estat presentades en concerts a l’Auditori de Barcelona entre 2019 i 2021.

Aquest catàleg imprescindible de nou simfonies ha transcendit com un cos únic a la història de la música, i Savall serà el traductor d’aquestes pàgines, una immersió al geni que ho va canviar tot: la música, la figura de l’artista, el públic i el món. Un vademècum inesgotable que conté totes les possibles emocions i que serveix de guia per a la vida.

La integral de simfonies recull una interpretació revolucionària amb criteris i instruments històrics que busca retrobar el so original de l’orquestra en temps de Beethoven. A la vuitena simfonia és on es percep un enorme contrast entre els fets de la vida del compositor i l’alegria i la vitalitat d’aquesta partitura. Per contra, la novena simfonia marcava una nova categoria: la incorporació de les veus solistes i el cor en una simfonia, un fet insòlit, on el poema de Schiller convidava a convertir-se en un símbol de llibertat.

A més d’una oportunitat per al públic europeu, el projecte de la integral de Beethoven de Le Concert des Nations també és una oportunitat per un grup de joves, els integrants de l’Acadèmia Beethoven 250. Es tracta d’un projecte pedagògic de la Fundació Centre Internacional de Música Antiga, que combina classes magistrals i formació amb experiència pràctica al costat d’alguns dels intèrprets més valorats d’Europa. El cicle complet ha estat editat en dos àlbums pel segell Alia Vox. El segon volum arribarà a les botigues aquest desembre.

Jordi Savall, llarga trajectòria

Fa més de cinquanta anys que es dedica a la recerca de músiques antigues, per a posteriorment llegir-les i interpreta-les amb la seva viola de gamba, o com a director musical. Les seves activitats com a concertista, pedagog, investigador i creador de nous projectes, tant musicals com culturals, el situen com un dels grans artífexs de la revalorització de la música històrica.

És fundador, juntament amb la traspassada Montserrat Figueras, dels grups musicals Hespèrion XXI (1974), La Capella Reial de Catalunya (1987) i Le Concert des Nations (1989). Al llarg de la seva carrera ha enregistrat i editat més de 230 discos de repertoris de música medieval, renaixentista, barroca i del classicisme, amb una especial atenció al patrimoni musical hispànic i mediterrani, que han rebut moltes distincions.

Le Concert des Nations

L’orquestra Le Concert des Nations fou creada per Savall i Figueras per tal de poder disposar d’una formació amb instruments d’època. Està formada per especialistes a nivell internacional en la interpretació de música antiga amb criteris històrics.

La Capella Reial de Catalunya

Seguint el model de les famoses Capelles Reials medievals, van fundar La Capella Reial, un dels primers grups vocals dedicats a la interpretació de les músiques dels Segles d’Or amb criteris històrics i constituït exclusivament per veus hispàniques i llatines. A partir de 1990, rep el patrocini regular de la Generalitat i passa a anomenar-se La Capella Reial de Catalunya.