Falten sis mesos per a la celebració del pròxim Festival d'Eurovisió però RTVE ja ha posat en marxa la preselecció dels 14 aspirants a representar Espanya en el popular certamen anual. El llistat està conformat per Azúcar Moreno, Blanca Paloma, Chanel, Gonzalo Hermida, Javiera Mena, Lluna Ki, Marta Sango, Rayden, Rigoberta Bandini, Sara Deop, Tanxugueiras, Unique, Varry Brava i Xeinn.

Aquests són els artistes seleccionats per participar al Benidorm Fest, la preselecció d'Espanya per al certamen, que tindrà lloc a finals de gener, segons ha donat a conèixer aquest divendres RTVE. En el comunicat, l'entitat ha explicat que ha decidit ampliar les candidatures per a la selecció nacional --de 12 a 14 cançons-- "donada la qualitat de les 886 propostes rebudes".

"Hem portat una línia de treball molt rigorosa, on hem valorat l'autenticitat, la innovació, universalitat de les candidatures, la tolerància de tota mena de gèneres musicals, la paritat, i tot això d'una manera molt transparent", ha assegurat la cap de la delegació espanyola Eva Mora en la presentació del cartell. "S'ha donat pes a artistes d'èxit al nostre país, a nous talents, i també a les seves cançons", ha afegit.

D'aquesta manera, Azúcar Moreno --el duo format per les germanes Encarnación i Toñi Salazar-- opta a representar a Espanya a Eurovisió, 32 anys després del seu èxit a Europa amb 'Bandido', al costat de referents de la música indie com Javiera Mena, Rayden, Rigoberta Bandini i Varry Brava que aporten nous sons per a aquest festival.

Per part seva, Gonzalo Hermida, Marta Sango i Unique representen els estils més comercials; mentre que Tanxugueiras podrien convertir-se en les primeres a representar Espanya cantant en gallec. Blanca Paloma, Chanel, Lluna Ki, Sara Deop i Xeinn es troben també entre els artistes emergents que podrien triomfar al certamen musical europeu.

La preselecció

Azúcar Moreno - Postureo Blanca Paloma - Secreto de agua Chanel - Slo Mo Gonzalo Hermida - Quién lo diría Javiera Mena - Culpa Luna Ki - Voy a morir Marta Sango - Sigues en mi miente Rayden - Calle de la llorería Rigoberta Bandini - Ay mamá Sara Dep - Make you say Tanxugueiras - Terra Unique - Mejores Varry Brava - Raffaela Xeinn - Eco

RTVE ha recordat que els cantants participaran en grups de set en les dues semifinals del concurs. Els quatre més votats en cada gala pel jurat professional (60% experts nacionals i 40% internacionals) i el públic (50% vot telemàtic i 50% jurat demoscòpic) passaran a la gran final, amb un total de vuit actuacions. El guanyador de Benidorm Fest representarà a Espanya en la 66a edició del certamen europeu que tindrà lloc a Torí els dies 10, 12 i 14 de maig de 2022.

Per a escoltar les 14 cançons caldrà esperar fins al dijous, 23 de desembre, quan RTVE farà una presentació oficial amb els artistes participants en una roda de premsa. A més, el Comitè de Direcció de la Corporació, amb el president José Manuel Pérez Tornero al capdavant, ha decidit que l'editora d'RTVE no participarà en els drets d'autor de les cançons.

"Els autors conservaran 100% dels drets editorials complint amb una reivindicació que ve des de fa anys per part dels compositors i artistes", ha assenyalat María Eizaguirre, directora de Comunicació i Participació d'RTVE, que ha presentat l'acte.