El quartet igualadí Marialluïsa presenta avui a Manresa el seu segon àlbum de llarga durada La vida és curta però ampla (Bankrobber 2021). Tot i que inicialment el concert s'havia de fer avui a la Sala Stroika, a les 10 de la nit, finalment es farà ales 20.45 h a la sala Voilà! (Carrer del Cós, 74). Marialluïsa són Pau Codina Oliva (lletres, veu i guitarra), Carles Guilera Solà (veu, guitarra elèctrica i teclats), Andreu Dalmau (veus i baix) i Pol Mitjans Pujadó (bateria i percussió). El disc ha estat gravat i mesclat per Joan López Torruella i Carles Guilera, i masteritzat pel canadenc David Parry (Alice Phoebe Lou, Loving). Després de sorprendre amb l’EP de debut Pren-t'ho amb calma, Marialluïsa va publicar el 2020 el seu primer LP, produït per Jordi Matas, format per un grapat de cançons senzilles però preciosistes, amb reflexions vitals i imatges oníriques que s'enlairen sobre melodies brillants, sons atmosfèrics i ecos africans. Aquest jove quartet porta poc més d’un any sobre els escenaris i ja ha tocat a festivals com el Vida, l’Aphònica, el Festigàbal, Sala BCN o Curtcircuit.

Marialluïsa

La banda d’Igualada és el grup més jove que s’afegeix al corrent de pop metafísic encapçalat per Ferran Palau i El Petit de Cal Eril i els equiparen, a més, a Germà Aire o Núria Graham. El seu pop vitalista, reflexiu i oníric també beu d’artistes com Andy Shauf, Nick Hakim, Mac de Marco i Alabama Shakes. Viure amb intensitat cada moment, però sense sucumbir al ritme frenètic del món. Aquest és el full de ruta que guia els Marialluïsa al seu nou disc La vida és curta però ampla. Un deliciós tractat de pop sensual que fa enlairar amb els cinc sentits. Després de l’EP Pren-t’ho amb calma i consolidar-se amb el primer disc És per tu i per mi, el quartet igualadí retorna amb vuit noves melodies lluminoses marca de la casa, himnes per quan l’estiu dóna pas a la tardor o quan la tarda es fon amb el capvespre. Un so que embolcalla, evolucionant ara cap a una instrumentació més orgànica i terrenal. Cançons brillants com Veig la sort, moments càlids com un vespre d’hivern a prop del foc amb Oh my Love, tornades exultants com Cauen flors i fins i tot un pic d’alt voltatge sexual on la temperatura es dispara, Tot és dolç quan fem el que tu saps.