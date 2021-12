La Generalitat ha homenatjat Pau Casals a Ciutat de Mèxic en el 50è aniversari del seu discurs a les Nacions Unides. En l'acte, organitzat per la delegació del Govern al país i que se suma als que ja ha fet a Suïssa i als Estats Units, la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, ha reivindicat "la força de les conviccions democràtiques" del discurs de Casals i "la noblesa de no renunciar-hi". Davant gairebé 170 assistents, la consellera ha defensat Mèxic com una "terra d'acollida per a molts exiliats catalans" i ha recordat que Casals hi va estrenar el seu oratori 'El Pessebre'.

"Mèxic ha estat, per tradició, un país d'acollida que es caracteritza per haver donat asil polític a personalitats reconegudes a nivell mundial", ha dit Alsina, que ha definit l'exili català a Mèxic com "un dels moviments migratoris més rellevants de l'època franquista". Sobre l'exili, la consellera ha lamentat que "desafortunadament" és "avui una realitat". "Diferent, però una realitat", ha dit tot mencionant l'expresident Carles Puigdemont i criticant que "la repressió contra el moviment independentista continua". A l'acte per retre homenatge a Casals a Ciutat de Mèxic han participat el delegat del Govern al país, Lleïr Daban, i el representant de la Secretaria de Cultura de la Ciutat de Mèxic, Guillermo Saldaña. Després dels discursos, el Duo Casals ha ofert un concert de piano i violoncel, amb Beania Salcedo i José María López Prado.