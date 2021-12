La primera versió d’aquest article estava escrita fa més d’un any per tal d’anunciar l’estrena a Manresa del concert Beethoven, el cant dels pobles. La segona onada de la covid se’l va emportar per davant i l’intent de reprogramar-lo per al mes de setembre d’enguany també va quedar frustrat per la pandèmia. Finalment, sembla que a la tercera anirà la vençuda i Francisco Poyato, fill de Manresa, podrà dirigir el projecte que dóna a conèixer una part poc coneguda del repertori del geni de Bonn, les seves cançons nacionals de diferents indrets d’Europa. La cita és per a diumenge (12 h) al Teatre Conservatori.

La iniciativa té una triple missió fundacional: commemorar el 250è aniversari de Beethoven, els 15 anys de vida de l’entitat Amics de la Música i les Arts de la Catalunya Central, i presentar el nou conjunt de cambra que lidera el pianista manresà Francesc Poyato, Kallias Ensemble. Bones intencions totes elles que el virus ha fet ajornar dos cops, si bé almenys el projecte es va poder estrenar, l’agost de l’any passat, en el marc de la Schubertíada de Vilabertran (Alt Empordà). Els intèrprets, sota la direcció de Poyato, són els cantants Mireia Tarragó (soprano), Helena Ressureiçao (mezzo), Eduard Mas (tenor) i Ferran Albrich (baríton) i els músics Elena Rey (violí) i Erica Wise (violoncel). El concert vol divulgar entre el públic el repertori de cançons folklòriques d’arreu del continent que Beethoven va arranjar en la seva època de maduresa. Sense la fama de les seves nou simfonies, aquest conjunt de peces representa una part important de la seva producció. El compositor va fer uns arranjaments per a diferents veus solistes i un petit conjunt instrumental integrat per piano, violí i violoncel. El treball musicològic previ ha permès recuperar fins a 24 temes de 13 nacionalitats europees diferents. La idea va ser un encàrrec que l’editor George Thomson va fer a Beethoven: composar «diverses obres de cambra inspirades en melodies populars escoceses», explica el musicòleg Ovidi Cobacho, una de les ànimes del projecte. Era l’any 1803 i el músic va declinar l’oferta, però Thomson no es va rendir «i cap a finals de 1809 ja va aconseguir els primers arranjaments musicals de Beethoven, als quals se’n sumarien prop de dos centenars al llarg de la següent dècada», afegeix Cobacho. Després d’estrenar-se a Vilabertran, Beethoven, el cant dels pobles arriba finalment al territori on es va gestar. L’estiu vinent, si no surt cap més entrebanc víric, el concert girarà per algunes de les seus del Festival de Música Antiga dels Pirineus.