El fenomen que el manresà Jordi Purtí va posar en marxa fa una dècada amb l’espectacle Operetta continua entusiasmant espectadors arreu del món i recollint premis, com els tres que ha rebut en els darrers dies pel que és, fins ara, l’últim dels muntatges que apropen la música clàssica i l’humor. El Desconcerto estrenat el setembre del 2018 ha obtingut dos guardons de Joventuts Musicals Internacionals i un al Big Children’s Festival organitzat a Moscou i que s’ha realitzat, en part, en línia.

«El Desconcerto l’hem tingut bastant parat durant la pandèmia, però ara l’estem tornant a reactivar», explica Purtí, creador, director i actor –des de la jubilació del mestre Carles Coll– d’un espectacle que, interpretat per l’Orquestra de Cambra de l’Empordà, fa evolucionar l’obra Concerto a tempo d’umore. «En el primer hi havia cadires, en el Desconcerto ja no», anota el manresà recordant alhora la sorpresa que va causar en els músics aquesta decisió.

Els Yam Awards (Young Audiences Music) que concedeixen les Jovents Musicals Internacionals, una entitat amb membres en 70 països d’arreu del món, i que porta a terme 40.000 activitats cada any, van recompensar els mèrits i les virtuts del Desconcerto amb dues estatuetes: el Millor Conjunt Gran (orquestra professional de més de 10 músics) i el Premi del Públic. Una representant del grup va recollir les recompenses a la localitat noruega de Larvik. El jurat va destacar que l’obra de Purtí cerca l’empatia dels joves més enllà de la simple interpretació d’un repertori, fent bandera, a més, de l’excel·lència artística.

El Big Children’s Festival va nominar l’obra en dues categories: Millor Espectacle Musical i Premi Elecció dels Pares, i Desconcerto es va endur el darrer. El certamen va començar l’1 de setembre i es va celebrar en 44 teatres de 24 ciutats de l’àrea de Moscou i Sant Petersburg i, també, a través de plataforma digital.

El festival es fa ressò del bo i millor que es crea per a nens i adolescents, i durant dos mesos i mig es van presentar 93 projectes. Les votacions van anar a càrrec dels espectadors, tant els nois i les noies com els pares i les mares.

«Del Concerto a tempo d’umore n’hem fet quatre-centes funcions, i del Desconcerto, prop d’un centenar», explica Purtí: «Ja hi ha llocs on hem fet el primer que ens demanem que també hi anem a fer el segon». La intenció del manresà és que l’espectacle ara premiat pugui trepitjar festivals de primer nivell mundial com el d’Avinyó (França) i pugui fer gira a Madrid, entre altres indrets. De moment, té l’agenda força plena fins al proper Fetén, la gran fira espanyola de les arts escèniques per a infants que se celebra cada any a Gijón. Un escenari en el qual l’obra pot tornar a recollir premis.