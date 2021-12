Del 14 al 23 de gener es podran presentar les obres per participar en la 26a edició del Premi de dibuix i gravat Joan Vilanova, que ja ha fet públiques les bases (manresa.cat). Els participants, que han de ser majors d’edat i que no hagin guanyat en la convocatòria anterior, hauran de portar les seves obres al Centre Cultural el Casino (Pg. de Pere III, 27 baixos. Cada concursant podrà presentar una única creació en cada modalitat (dibuix i gravat), de tema lliure, amb l’única condició que no hagin estat premiades en cap altre concurs o certamen. L’Ajuntament de Manresa atorgarà un únic premi de 1.500 euros per a cada un dels guanyadors en cada modalitat. Les obres admeses seran exposades a l’Espai 7 del Casino, del 4 al 19 de febrer del 2022. La inauguració de la mostra, així com el veredicte del jurat i el lliurament de premis, es farà el dia 4 de febrer a les 7 del vespre al mateix Espai 7.