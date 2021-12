El grup de rock i ska berguedà Brams inaugurarà la 27a edició del Barnasants amb una producció pròpia del festival. El grup liderat per Francesc Ribera 'Titot' i David Rosell, amb més de 13 discos publicats, preparen un espectacle per encàrrec del Barnasants, pensat per a auditoris i teatres, coincidint amb el 30è aniversari del primer disc del grup 'Amb el rock a la faixa'. L’espectacle 'Baula rere baula' vol ser un homenatge als Brams i un reconeixement a les tres generacions de músics i artistes de la cançó d’arreu dels Països Catalans. La producció es presentarà el 22 de gener al Teatre Joventut de l’Hospitalet i recorrerà fins a 10 llocs dels Països Catalans en el marc del Barnasants.

Brams va publicar l'any 1992 el seu primer disc, 'Amb el rock a la faixa'. Per celebrar els 30 anys de la seva publicació, el grup liderat per Francesc Ribera 'Titot' i el músic i productor David Rosell, torna amb un recital molt especial pensat per a teatres i auditoris, amb què proposen un recorregut per les tres dècades de música, acompanyats de convidats que representaran les tres generacions de la cançó en català.Amb aquesta producció, el Barnasants, com ha explicat amb una nota, també pretén "trencar les costures dels tòpics establerts al voltant de la cançó d’autor". El projecte de cultura en xarxa, encapçalat pel director i activista cultural Pere Camps, sempre ha reivindicat la cançó d’autor com un gènere propi i independent, no pas com un estil. Segons el festival, la cançó d’autor es pot interpretar en clau de jazz, de música tradicional, de rap, de música electrònica, en format acústic, elèctric, i, per què no, en clau de rock o de ska.

La gira

El Barnasants ha volgut que 'Baula rere baula' recorri el conjunt dels Països Catalans, en el marc del festival, que, un any més, tindrà una programació que passarà pel al País Valencià, Illes Balears, l’Alguer i Catalunya del Nord, a més de Catalunya. Així, en total, seran 10 concerts –l'estrena a L’Hospitalet i nou concerts més- repartits per llocs com Formentera el 5 de febrer –que enguany torna a ser seu del Barnasants, gràcies al suport del Consell Insular de l’illa i la col·laboració de l’Obra Cultural Balear de Formentera–, Bellreguard (País Valencià) el 26 de febrer, Amposta, Balaguer, Girona el 2 d’abril (al Teatre Municipal, dins el Festival Strenes), Manacor (Mallorca) el 9 d’abril, l’Alguer el 24 d’abril amb la col·laboració de la Plataforma per la Llengua, la ciutat de València, i finalment la Catalunya del Nord, amb la col·laboració del Casal de Perpinyà.A cada concert, els Brams aniran acompanyats de convidats del lloc on es faci el concert, que representaran les tres generacions de la cançó d’arreu del país.

D’aquest manera, es vol fer l’homenatge extensiu a les tres generacions i a tots els cantautors d’arreu dels territoris de llengua i cultura catalanes. Des del 1992, Brams ha publicat 13 discos complets. El primer va ser 'Amb el rock a la faixa' (1992), seguit de 'Ni un pas enrere' (1993), 'La diplomàcia de la rebel·lia' (1994), 'Cal seguir lluitant' (1995), 'Al Liceu' (directe) (1997), 'Nena de Nicaragua' (1998), 'Tot és possible' (1999), 'Aldea Global Thematic Park' (2001), 'Energia' (2003), 'Sempremés' (2005), 'Oferta de diàleg' (2011), 'Anem tancant les portes a la por' (2014) i 'Demà' (2017).