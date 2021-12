Fa més de 4 anys l'escriptor berguedà Jordi Cussà, mort el passat mes de juliol, va proposar al ninotaire Kap convertir la seva obra més emblemàtica, "Cavalls salvatges", en una novel·la gràfica. El resultat del treball a 4 mans, editat per Pagès Editors, serà presentat aquest dijous, a les 7 de la tarda, a la Llibreria Papasseit de Manresa pel mateix Kap, el també ninotaire manresà Manel Fontdevila i el director de la col·lecció Doble Tinta Jaume Barrull. S’inaugurarà també una mostra d’il·lustracions extretes del còmic. La presentació serà, com sempre, d’entrada gratuïta i oberta a tothom.

«Cavalls salvatges» va suposar la presentació de Jordi Cussà com a narrador fa més de 20 anys, amb un tema tan delicat i marginal com la corda fluixa dels addictes a l’heroïna. Amb una estructura formal ambiciosa i audaç, construïda a partir d’un cor de veus narradores i la inclusió de poemes dels mateixos protagonistes, fragments i evocacions de cançons de l’època, «Cavalls salvatges» va molt més enllà de ser el retrat – desacomplexat i antropològic – d’una generació marcada per les drogues. «Encara teníem aquella espurna d’il·lusió que tenyia d’experiència irrepetible qualsevol dilluns, qualsevol dimecres», llegim a la novel·la. I aquesta espurna brilla a totes les pàgines del còmic de Cussà i el Kap, fins en les més angoixants, que no en són poques. Si no estiguessin tan sovint arran de la mort, es podria dir que «Cavalls salvatges» és un cant a la vida a tres bandes, les clàssiques: sexe, drogues i rock’n’roll. I seria fosquíssim afirmar-ho, però és que aquest trio tèrbol i entranyable camina per la corda fluixa amb una banda sonora pròpia.

Jordi Cussà Balaguer (Berga, 1961-2021)

Va ser escriptor, traductor, poeta, autor i director de teatre. Després de passar per l’Institut del Teatre, l’any 1977, va fundar el grup Anònim Teatre amb el qual estrenà l’obra «Tres vistes per a un paisatge» (1978) i, posteriorment, sis obres pròpies més, la darrera de les quals «Godot, vas tard» (2008), en homenatge a Samuel Beckett. Després de superar deu anys d’addicció a l’heroïna, va publicar la seva primera novel·la, «Cavalls salvatges» (Edicions de l’Albí, 2000), que va ser editada en castellà l’any 2020, amb traducció del propi autor. A partir d’aquesta obra emblemàtica, va arribar a publicar onze novel·les més, amb les quals obtingué nombrosos premis. El trajecte de «Cavalls salvatges», però, no acabà amb la traducció al castellà. L’any 2017 Cussà va proposar-li al seu amic, el ninotaire Jaume Capdevila (Kap), l’adaptació de l’obra a novel·la gràfica. El resultat, un treball a 4 mans en el que Cussà reescrigué el text com a guió de còmic i Kap exprimí al màxim la capacitat expressiva del dibuix per reflectir les característiques comunicatives de cada personatge i situació, és el còmic homònim publicat aquest setembre per Pagès Editors.

Jaume Capdevila i Herrero (Berga, 1974)

Conegut pel seu pseudònim Kap, és un dibuixant d'humor i caricaturista català. Actualment publica les seves vinyetes a Regió7 i als diaris La Vanguardia i El Mundo Deportivo, a revistes com El Jueves, El Triangle, el web Negre i Gegants, i a publicacions estrangeres com Courrier International, Siné Mensuel, Siné Hebdo, La Méche, Zélium(a França) o L'Antitempo (a Itàlia), entre d'altres. Publica als EUA mitjançant el Political Cartoonists Index de Daryl Cagle, també ha dibuixat en directe en programes de televisió com Els Matins de TV3. L'any 2017 va impulsar la publicació satírica de denúncia Illegal Times. «Cavalls salvatges» és la seva primera novel·la gràfica.