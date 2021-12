ERC ha anunciat un acord amb el govern espanyol que "garanteix el català" a la llei audiovisual. Fonts dels republicans han informat aquest dimecres del pacte sense concretar encara en què consisteix. L'acord sobre la llei audiovisual implica que ERC es compromet a facilitar l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat de 2022 al Senat "per donar impuls al procés de negociació". Els republicans havien registrat esmenes parcials a la cambra alta com a mesura de pressió a l'executiu espanyol en la negociació de la llei audiovisual. Entre aquestes esmenes n'hi havia tres que proposaven inversions a la Catalunya Central.

En els últims dies, els republicans havien admès la impossibilitat, que adduïa el govern espanyol, d'obligar plataformes internacionals com Netflix o HBOMax a reservar un 6% del seu catàleg a llengües cooficials. Aquesta obligació serà només per a plataformes amb seu a l'Estat espanyol, com Filmin o Movistar+. El fet que el text aprovat en primera lectura pel Consell de Ministres no ho imposés a Netflix va fer que ERC amenacés de tombar la norma i a retirar el suport als pressupostos al Senat.

L'acord anunciat aquest dimecres aplana el camí de la llei audiovisual al Congrés i facilita l'aprovació definitiva sense modificacions dels comptes públics de 2022 a la cambra alta, que els votarà la setmana vinent. Com a mesura de pressió, ERC havia presentat esmenes parcials, però amb el pacte, els republicans permetran que els PGE no hagin de tornar a la cambra baixa, una possibilitat que el govern espanyol volia evitar.

En els últims dies, veus del govern espanyol ja havien assegurat que la negociació avançava en la bona direcció i auguraven que es podria tancar un acord "aviat" per desbloquejar-la.

Les plataformes que operin a l'Estat, tinguin o no la seu empresarial a Espanya, hauran de finançar cada any produccions audiovisuals en català, basc i gallec. Així ho recull el nou acord subscrit entre ERC i el govern espanyol. Concretament, segons un comunicat dels republicans, cada any es destinaran un mínim 15 milions d'euros a la producció en català, basc i gallec, el que significa un 15% del 70% de la producció total que l'Estat exigeix a les plataformes. La mesura estarà regulada per una llei, segons els republicans, de manera que no dependrà dels pressupostos. L'acord també preveu crear un fons de doblatge i subtitulat que les plataformes "hauran d'incorporar en els seus catàlegs".

Segons ERC, la premissa implicaria tenir produccions com 'Merlí', 'Polseres vermelles' o 'Pa negre' "cada any" i un èxit com 'El juego del calamar' es doblaria al català. El partit posa en valor que és la primera vegada que una llei regula el finançament de producció en català i millora la llei fixant quotes del català on, fins ara, només n'hi havia de castellà.

El pacte entre l'executiu espanyol i els republicans també reconeix el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) com l'òrgan "responsable" de dirimir els conflictes en doblatges amb les plataformes, recuperant així les competències en la "capacitat sancionadora de les plataformes catalanes".

Finalment, segons un comunicat d'ERC, es garanteix que el mínim del 15% de la producció de televisió lineal pública de l’estat sigui en català, basc o gallec. La qual cosa implica més ingressos per a la producció audiovisual en llengua catalana.