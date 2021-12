La companyia Parking Shakespeare, amb nòmina fundacional manresana a càrrec de l’actor i director artístic Pep Garcia-Pascual i l’actriu Mireia Cirera, arriba dijous a la Sala Beckett amb una comèdia de Marc Artigau escrita especialment per a ells. Parking Shakespeare, aquest hivern companyia resident a la sala barcelonina, estrena El corredor de karts, que produeixen amb el suport de la Beckett i que dirigeix Xavi Ricart. El muntatge, que es podrà veure fins al 16 de gener, és una sàtira política que qüestiona els lideratges dels anys vuitanta amb una reflexió sobre el pujolisme.

Mireia Cirera, Ester Cort, Adrià Díaz, José Pedro Garcia Balada, Pep Garcia-Pascual, Ariadna Matas, Santi Monreal i Ricard Sadurní interpreten una obra que se situa a mitjan anys vuitanta: dos membres d’una organització catòlica estan sotmetent el propietari d’un taller mecànic a successives sessions d’hipnosi per tal d’utilitzar-lo en una operació d’exportació de missals a Andorra. Els germans del mecànic ho descobreixen i comencen una investigació per esbrinar què està passant. Malgrat que els personatges polítics no apareixen representats directament al muntatge, l’obra pretén fer una crítica dels lideratges dels anys 80 a través d’una família de classe mitjana. I és que el text vol ser un reflex «sarcàstic» de la societat catalana que va créixer durant el lideratge polític de Jordi Pujol. «S’intenta reflexionar sobre el pujolisme i una època que va marcar moltes generacions. Jo soc fill del pujolisme», explicava ahir Artigau en la presentació del muntatge.

Així mateix, en el text es posen en qüestió altres líders de l’època com l’empresari Josep Lluís Núñez i el papa Joan Pau II. Tot i que al protagonista de l’obra no li agrada el futbol, el director del muntatge, Xavi Ricart, avançava que s’inclouen referències al Barça: «Passa tot en un moment en què estàvem adormits perquè estàvem bé».

«Em venia de gust fer una sàtira política sobre Catalunya perquè m’agrada escriure sobre les coses que també estimo», confessava Artigau. El dramaturg assegurava que riure d’un mateix també pot suposar «un acte d’autoestima» i no pas de «menysteniment», i des d’aquest punt de vista és com s’ha plantejat el muntatge. Així mateix, El corredor de karts no està fet des de cap posició política concreta, tal com explicava Ricart.