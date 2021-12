L’autor i director teatral Sergi Belbel (Terrassa, 1963) va guanyar ahir el 62è Premi Sant Jordi amb Morir-ne disset en la 71a Nit de Santa Llúcia d’Òmnium Cultural, que es va celebrar al Teatre Nacional de Catalunya. Dotat amb 60.000 euros, Morir-ne disset és el seu debut en la novel·la amb un «relat confessional», amb assassinats, però sense thriller policíac, en el qual, va explicar, hi ha molt de la seva veritat en el text, fins i tot dolor, però sempre amagat sota el mantell de la comèdia.

La Nit de Santa Llúcia, que va reivindicar el poder de la llengua i la literatura en la vida d’una persona en una gala creada i dirigida per Martí Torras, va tenir la presència del president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, després de l’absència en les últimes quatre edicions a causa del seu empresonament. Cuixart va demanar «a tots els partits de tradició catalanista» que treballin per «blindar el model d’escola catalana, aquest gran consens de país, que és garantia de cohesió social». La gala va esdevenir un clam per la reivindicació a favor de l’ús social del català i la seva presència al sector audiovisual. Els bagencs Celeste Alías i Santi Careta amb Ildefons Alonso van posar música en una nit amb la participació, també, de l’il·lustrador martorellenc Oriol Malet.

El jurat va distingir l’obra de Belbel per la seva estructura «inusual» i pel fet que l’eix és la llengua catalana. L’obra guanyadora se centra, segons va explicar el seu autor, en el personatge d’Ernest Calvo, fill d’una família immigrant del sud d’Espanya, que neix i creix en una ciutat industrial del Vallès Occidental, en la qual s’integra com el més català dels catalans. Mentre va relatant, amb nostàlgia i humor, la seva infantesa i la seva joventut –quan descobreix una cultura i una llengua que el fascinen i l’inquieten al mateix temps– es confessa autor d’una sèrie d’assassinats comesos entre el període que va del cop d’estat del 23-F als Jocs Olímpics de Barcelona 92.

El títol fa referència al crit «he mort el llop», del personatge de Manelic de l’obra Terra baixa d’Àngel Guimerà. Segons Belbel, «he escrit aquesta novel·la més des de les entranyes que des del cap», i amb un protagonista que és una picada d’ullet a l’autoficció sense, això sí, «matar mai ningú». Belbel, que es va definir com a «autor de teatre», li deu aquesta primera novel·la a la pandèmia, que «ho va parar tot».

Durant la gala també es van lliurar el 24è Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions a Ricard Sunyol Estadella per Declaració d’invencions; el 63è Premi Carles Riba de Poesia a Antoni Vidal Ferrando per Si entra boira no tendré on anar; i el 59è Premi Josep M. Folch i Torres de Novel·les per a Nois i Noies a Carles Sala i Vila per Capità Lluc. El 48è Premi Joaquim Ruyra de Narrativa Juvenil va quedar desert. Ahir també es van lliurar el 35è premi Internacional Joan B. Cendrós a l’artista xinès Ai Weiwei i el premi Muriel Casals de Comunicació a la plataforma Filmin.