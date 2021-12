Explica l’escriptor i apassionat de l’art Antoni Gelonch (Lleida, 1956) que fa 27 segles «que convivim amb les sibil·les», aquesta figura femenina pagana que exercia de pitonissa en el món antic i que no va tardar a ser absorbida pel món cristià: d’endeveninar guerres a profetitzar la vinguda del Messies. I explica el musicòleg Oriol Pérez (Manresa, 1972) que vivim uns temps en què la seva interpretació musical, d’origen medieval, viu una progressiva recuperació. Que el Cant de la Sibil·la sigui Patrimoni Immaterial de la Humanitat des del 2010 ha ajudat a aquesta reaparició. I que el Cant de la Sibil·la (que parla del Judici Final i l’adveniment de Crist) ressorgeixi, com ha anat fent al llarg de la història en moments de crisi, subjau a la interpretació, apunta Pérez.

L’assaig Quan canta la Sibi·la (Viena Edicions) neix de l’interès inicial de Gelonch per fer un estudi iconogràfic d’aquesta fascinant figura des de l’antiguitat fins a l’edat moderna i d’unir-lo a un estudi musicològic que no eludeix criteris filosòfics, que signa Pérez, de la tonada medieval que s’interpreta en alguns temples des de fa més de deu segles, abans de la missa de la nit de Nadal. «En aquest país tenim molts erudits però pocs divulgadors del patrimoni», apunta Gelonch per argumentar el perquè Quan canta la Sibil·la és el primer llibre global que reuneix els aspectes històrics, mitològics i iconogràfics i musicològics que acompanyen aquest drama litúrgic. El llibre es presenta avui a Manresa (vegeu desglossat).

Segons Pérez, «el Cant de la Sibil·la és més citat que conegut avui dia», un patrimoni desconegut per a molts catalans tot i ser «una de les poques tonades medievals que encara estan vives i es representen». De fet, és, amb el Misteri d’Elx, l’única representació litúrgica prèvia al Concili de Trento (1545-1563) que va sobreviure a la seva prohibició. Gràcies a Mallorca i l’Alguer. Proclamat inicialment en llatí, des del segle XII «hi ha documentació que indica que és un dels primers textos interpretats en llengua catalana». Com explica Pérez, el cant arrencaria d’un sermó del segle V de Quodvultdeus, s’expandeix després de la gran por mil·lenarista l’any 1000 i al Principat i al País Valencià es recupera al darrer quart del segle XX.

El personatge i la composició són la matèria d’un llibre escrit amb l’objectiu, subratlla Gelonch, que «la gent conegui el patrimoni cultural català i el valori: que coneguin la història de les sibil·les i el seu cant».