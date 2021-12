Obeses publica aquest divendres en format digital 'El ressorgiment de l'Atlàntida (Música Global 2021), sorgit del projecte entre el grup d'Arnau Tordera, la Cobla Berga Jove i el Cor d'Obeses i enregistrat al Teatre l'Atlàntida de Vic. L'experiment musical va veure la llum per primera vegada en el marc del festival Amb so de cobla 2019 i proposa una trobada entre l'estètica singular de la banda i els timbres de la cobla i el cor clàssic. El projecte ha estat condecorat amb el Premi Capital de la Sardana 2021 a millor proposta artística i Arnau Tordera va rebre el Premi Rotllana 2019, concedit per la Federació Sardanista de les Comarques de Lleida, pels arranjaments de cobla que va escriure. Obeses tornarà als escenaris l'any vinent.

Un any després d'haver conclòs la seva 'Gira estel·lar' amb la qual presentaven 'Fills de les estrelles' (Música Global, 2018), OBESES reapareix per publicar el seu primer disc en directe. 'El ressorgiment de l'Atlàntida' és una iniciativa musical multipremiada que les tres parts implicades van voler immortalitzar en un disc. Un concert en pandèmia El concert en directe es va enregistrar a finals del 2020 al Teatre l'Atlàntida de Vic amb totes les entrades exhaurides. La situació sanitària, però, va obligar a reduir l'aforament al 50% i els músics van decidir oferir dos concerts consecutius el mateix dia, fet que van aprofitar per intercanviar el repertori de les dues sessions i possibilitar un enregistrament més extens d'una hora i tres quarts. El disc conté les cançons més populars del quartet reformulades amb la nova sonoritat que hi aporten la cobla i el cor; també hi ha espai per diverses sardanes icòniques i fins i tot un parell de peces d'Obeses interpretades íntegrament per la Cobla Berga Jove.La publicació d'aquest disc, exclusivament en format digital, és la sisena referència discogràfica de la banda. La portada, obra de la il·lustradora Laia Baldevey, presenta una Atlàntida emergint de la mar capitanejada pels quatre membres d'Obeses convertits en estàtues mitològiques i envoltats pels instruments de la cobla.El concert també es va enregistrar amb imatges, i l'espectacle s'emetrà el dia de Sant Esteve a les sis de la tarda a través del canal de YouTube d'Obeses. L'emissió permetrà fer aportacions econòmiques