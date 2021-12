Josep M. Tatjé, Maria Jesús Izard Joan Torrens Vila, Paquita Blanch, Enric Macià, Dolors Puertas, Dolors Ballús, Joan Cot, Joaquim Manzano, Glòria Roses, Salvador Vicens, Faustí Figuls, Albert Serra, Elisa Bacardit, Pere Vicens, Ramon Colomer, Carme Viladrich, Toni Navarro, Josefina Matiñó, Lola Monrós, Ramon Ferrer, Josep Fontanet i Loreto Luengo. Aquests són, a dia d’avui, la vintena llarga de noms vinculats al teatre amateur a la ciutat que diumenge assistiran a la Sala Gran del Kursaal a la festa del 26è aniversari d’El Galliner. Una celebració que, enguany, es dedicarà a tots ells -i als qui ja no hi són- per reconèixer la tasca que al llarg de les dècades han dut a terme a la ciutat en el foment de la creació teatral.

L’homenatge, explica Joan Morros, responsable de l’entitat encarregada de la programació escènica municipal, suposa tancar el cercle que enguany van obrir com a administradors de la Festa de la Llum. Entre les diferents activitats proposades, l’entitat cultural va tirar endavant el projecte «Teatres i cinemes de Manresa», un treball de recerca que els membres d’El Galliner, amb historiadors, informàtics i voluntaris, van traslladar a la web del mateix nom (www.teatresicinemesdemanresa.cat) per recopilar la documentació que d’aquests equipaments culturals van existir a Manresa des de mitjans del segle XIX. Una recerca -amb una web que es continua alimentant- que va tenir el suport de la ciutadania i, en especial, d’aquelles persones que formen i ha format part del ric teixit escènic amateur a la ciutat. Així, diumenge, l’entitat homenatjarà, explica Morros, totes aquelles persones que «han dedicat o dediquen una part de la seva vida al teatre amateur. No només els actors, les actrius, els autors, els directors, les directores...» sinó tothom qui en forma part de l’entramat d’una representació: « tramoistes, electricistes, maquilladores, escenògrafs, apuntadors...».

Abans de la posada en escena de l’espectacle de LaBú Teatre, Fragile 2.0, que servirà per bufar les espelmes dels 26 anys d’El Galliner, l’entitat projectarà unes imatges de persones i grups de teatre de la ciutat, majoritàriament que ja no hi són, i es llegirà un manifest per reivindicar l’escena amateur. Un reconeixement, remarca Morros, que es vol fer extensiu «als grups de la comarca». Parlem, diu, d’«uns quants centenars de persones, que es fan grans, que han destinat hores i hores del seu temps al teatre i que es mereixen un agraïment».

Després arribarà Fragile 2.0, un espectacle dirigit per Anna Ros i interpretat per la mateixa Ros amb Andreu Sans. La tercera producció de LaBú Teatre és un muntatge per a tots els públics basat en el moviment i la creació d’imatges visuals poètiques de gran impacte. Un món indefinit i vulnerable construït amb objectes i materials ordinaris, transformats en extraordinaris. Quadres visuals en moviment amb uns éssers que sembla que caminen per la corda fluixa.