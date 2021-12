«Ho donarem tot a l’escenari, com si fos la primera vegada». No és la primera però, probablement, tampoc la darrera. Aquest és l’esperit del grup manresà McGregor’s, que demà torna de nou a l’escenari de la sala Stroika després de tres anys de la seva última actuació nadalenca i deu de la represa dels concerts que van inaugurar el 2011 en el mateix espai. Llavors van protagonitzar un revival amb Fabius Cata, un altre dels grups referents de l’escena musical de la Manresa dels anys 90. Tres anys més tard, el 2014, repetien amb els veterans K-Melot, i el 2016 pujaven sols a l’escenari. I el desembre del 2018, McGregor’s celebrava 30 anys amb un nou concert i un doble CD que resumia la història del grup. Tornar a tocar un cop cada dos anys s’ha convertit, per a la banda i per als seus fidels, en un clàssic nadalenc. L’any passat, la pandèmia ho va impedir però enguany tot està preparat per «viure una altra festa dels McGregor’s», assegura la veu del quintet, Toni Holgado.

Una festa «amb les arrels del grup. L’important és connectar amb el públic, l’actitud a l’escenari»,i això ho permet un repertori sense prejudicis que repassarà temes com Yo soy ese, Obsesión, Eva María, Tot sol, Gesto de rabia, Fin de mes, El gran Andrades i Soy un puto. Cançons, sobretot, del seu primer disc, Lujuria (1992), que, remarca el cantant, «formen part d’una època que ja no existeix» i d’una banda irreverent que ara se situaria (i se situa) als antípodes del que es consideraria políticament correcte. No oblidaran Time, el tema que va donar nom al seu segon disc (1996) i que forma part de la banda sonora de la pel·lícula Chavalas, estrenada el setembre passat.

La clau de la resurrecció per una nit cada dos anys la té, segons Holgado, la «filosofia McGregor’s». I això és tocar «el que realment vols, sense mirar tendències, tal com raja amb la intenció de passar-ho bé i fer-ho passar millor». Recordar que «l’important és que la música que facis sigui autèntica, tingui trenta anys o dos mesos», i adonar-se que «passen els anys i que cada concert que hem fet en la darrera dècada ha estat cada vegada més gratificant i amb més públic». I el de demà, com l’esperen? «Amb moltes ganes perquè el vam haver de suspendre l’any passat. La gent vol música en directe tot i que és un moment complicat». Els fidels del grup ja se saben convidats però, deu anys després del retorn, els fills acompanyen els pares. Per a Holgado, la nostàlgia tiba públic però, avisa, «no cal que coneguis McGregor’s per venir al concert perquè si t’agrada el rock el viuràs plenament». Segons el cantant, una de les grans satisfaccions quan acaba l’actuació és quan «s’acosta a l’escenari la gent més jove i et felicita. Et fa sentir orgullós del que fas i amb ganes de tornar no cada dos anys sinó cada quinze dies». La «màgia del directe» és un cuquet, diu, «que mantenim intacte».

El grup, però, no es planteja un retorn amb noves cançons: «És difícil perquè cadascú té la seva vida i la seva agenda. Però el més important és que som col·legues i aquesta comunió es trasllada a l’escenari. El nostre objectiu és mantenir la tradició que vam engegar fa deu anys». És a dir, si és Nadal, potser toquen els McGregor’s. I, aquest any, sí.