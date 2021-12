No tenim constància de les habilitats de Jaume Capdevila amb el banjo. Però en Kap jura i perjura que necessita dedicar-hi un parell de mesos per reposar i oblidar durant una llarga temporada la ingent però grata feina de posar imatges a la versió en còmic de la novel·la Cavalls salvatges, escrita fa dues dècades per un altre berguedà il·lustre, Jordi Cussà, traspassat l’11 de juliol. «Jo vinc de l’humor gràfic i m’ha sorprès positivament veure que he estat capaç de fer una cosa que no és ni un acudit ni una caricatura», va explicar dijous en la presentació de l’obra que va fer a la Llibreria Papasseit de Manresa acompanyat d’un altre ninotaire excepcional, Manel Fontdevila.

Cussà va aprovar el resultat final de la col·laboració amb en Kap a proposta de Jaume Barrull, director de la col·lecció de novel·la gràfica de Pagès Editors, però no va ser a temps de veure’n publicat el llibre. Ironies de la vida, la fecunda trajectòria del berguedà es va començar a revalorar quan el cos ja li anava de baixada. Potser sí que val més tard que mai, i que projectes com Cavalls salvatges en «tebeo», que diria en Fontdevila, contribueixen a allargar una figura encara poc (re)coneguda. Però «hauria estat bonic viure aquest moment amb el Jordi», va reconèixer el Kap: «Ja sabíem que no aniria a les presentacions, no estava en condicions, però ens ho hauríem passat bé comentant les reaccions de la gent».

Còmodament instal·lats al sofà que presideix la Papasseit, Fontdevila i Capdevila van parlar de còmics, drogues i les singularitats d’un treball de dues-centes pàgines «que n’hauria pogut tenir el triple si haguésim fet una adaptació literal de la novel·la». Aquests Cavalls salvatges gràfics, però, se centren en els tres protagonistes del text de Cussà, escriptor prolífic, traductor de l’anglès i, gràcies a aquest projecte, guionista de la segona vida de la ficció que més fama li ha atorgat.

Fontdevila va recordar que «en els anys 80 i 90 llegíem revistes com Víbora on hi havia gent que feia còmics sobre drogues mentre ho patien; el Jordi se’n va sortir i després ho va explicar a la novel·la. Hi va haver una època en què hi havia gent cultivada, referents intel·lectuals, que eren ionquis, però no era el mateix ser un ionqui i dir-te Lou Reed que ser un ionqui de Manresa, Sallent o Berga», ciutat natal dels dos autors i que no surt en el relat, va afegir el manresà.

Capdevila va confessar que un dels reptes va ser el dibuix «de les escenes dels deliris i les al·lucinacions», perquè «la droga més forta que he pres mai és la Nocilla». Faltat de vivències personals, li tocava escoltar com en Cussà li parlava d’estats alterats de la consciència que «et fan veure una àguila que es menja el cap d’una noia o una escala que va cap a la Lluna i tu estàs disposat a pujar-hi».

Per al ninotaire, que treballa i col·labora en mitjans com La Vanguardia, Mundo Deportivo i Regió7, l’altra gran complicació va ser la veracitat dels detalls, la documentació: «Si l’acció se situa als anys 80, has de dibuixar un telèfon i un cotxe concrets, els cartells de les oficines bancàries que hi havia en aquella època. Fins i tot vaig estar buscant fotografies antigues, per exemple, del barri de la Balconada, perquè no pots dibuixar un edifici que ja no hi és o que aleshores no hi era i ara sí, perquè la gent de la Balconada ho veurà de seguida». En aquest sentit, el Manel va voler compartir amb el públic un altre detall de la Manresa dels 80: «Recordeu una betzinera que hi havia al final de la Via de Sant Ignasi, al Passeig del Riu?».

Complementant la presentació, hi ha a la Papasseit una petita exposició amb pàgines del còmic, així com correspondència entre els autors i altres detalls de l’obra.