La fantasia desbordada és, sovint, la millor manera de plantejar qüestions que, més enllà de l’oci, deixen en el lector un pòsit per anar molt més enllà. I alguns autors hi tenen la mà trencada.

El nord-americà Ted Chiang és tot un mestre a l’hora de treure el bisturí, clavar-ne la punta en els nostres racons més amagats i furgar-hi amb la màxima precisió i eficàcia. El recull La història de la teva vida i altres contes n’és una nova mostra, amb vuit relats sense fissures que recorren diversos camins i temàtiques propis de la ciència-ficció, tot i que amb una veu ben personal.

Així, amb la seva imaginació desbordant i el seu estil ric en conceptes i matisos, Chiang busca nous enfocaments a escenaris recurrents com ara la creació de vida artificial a partir d’una relectura del mite jueu del gólem o els límits de la ciència i la matemàtica en base al coneixement actual. La part central del volum l’ocupa el relat que dona títol a l’antologia i que presenta una relectura del mite modern del contacte amb civilitzacions de tipus extraterrestre presentada, també, com una al·legoria dels problemes de comunicació que assoten el nostre temps. Un relat, a més, conegut pel gran públic per l’adaptació a la gran pantalla el 2016 a mans del cineasta Denis Villeneuve.