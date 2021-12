Manresa serà Capital de la Sardana el 2024 i agafarà el relleu de poblacions com Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), que ha sigut la capital d'aquest 2021, o Balaguer (Noguera) que ho serà el 2022. Segons ha informat la Confederació Sardanista de Catalunya, la decisió s'ha anunciat aquest dissabte al Teatre Auditori Narcís Masferrer de Sant Feliu, escenari on s'han lliurat els Premis Capital de la Sardana 2021 i s'ha presentat la vint-i-unena Guia Sardanista.

Manresa, que ja va ser Ciutat Publilla de la Sardana el 1963, es convertirà en l'onzena Capital de la Sardana. La tinent d'alcalde Núria Masgrau ha assegurat que l'edició de l'any vinent "farà que sigui una oportunitat única per difondre" aquesta dansa i la cultura catalana. "Manresa és una ciutat amb història i potència sardanista i volem implicar al màxim el teixit social de la ciutat", ha afegit.

Capital de la Sardana és una iniciativa de la Confederació Sardanista de Catalunya i és l’esdeveniment de referència obligada durant tot un any, un espai on conviuen la festa, la tradició i el vessant crític i cultural pel món de la sardana i la dansa catalana. També és un punt de trobada no només pel sardanisme, sinó obert a tothom a múltiples activitats que giren al voltant d’aquesta cita. La seva intenció és impactar directament sobre la societat actual, no només com una activitat sardanista per part de tots els seus registres, sinó també com un esdeveniment cultural i festiu.