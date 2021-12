Els seus directes són dinàmics i alegres, i l’actuació d’ahir al Kursaal de Manresa no va decebre. Els Barcelona Gospel Messengers, banda liderada pel manresà Ramon Escalé, van atreure 600 espectadors, totalment entregats, en el concert de presentació del seu nou disc, Dance, que es podia comprar acabada l’actuació. Des de l’òptica del gòspel, l’espectacle va donar sonoritat a grans èxits del mític segell Motown, versionant temes de Stevie Wonder, Lionel Richie i The Jackson 5.